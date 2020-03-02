Başkan Şayir, “Herşey Yükselen Şehir Dilovası için”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sık sık gittiği Başkent ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyerek, ilçede yapılması gereken projeler ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası’na değer katacak projeler ve yatırımlar için bakanlık ve genel müdürlükler nezdinde görüşmelerini aralıksız sürdürüyor.

YAKIN ZAMANDA MÜJDEYİ VERECEĞİZ

Ankara’da bir dizi ziyaret yapan Başkan Şayir, daha önce görüşmeleri yapılan SİT alanlarının kaldırılması konusunun geldiği son noktayı görüşmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ziyaret etti. Başkan Şayir, burada Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü M. Ali Kahraman, Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir, Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan’la bir araya geldi.

Yapılan toplantıda son durumlar değerlendirilirken SİT alanlarının kaldırılması konusunda son aşamaya gelindiğini ve yakın bir zamanda müjdeleyeceklerini belirtti.

PROJELER HAKKINDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Şayir’in Ankara ziyaretlerinde ki ikinci durağı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı oldu. Başkan Şayir burada yakın tarihte Dilovası’nda yağılacak olan Diliskelesi Halı Sahası’nın yenilenerek hizmete açılması, Şehit Nihat Karadaş Stadyumu’nun yenilenerek hizmete açılması, Dilovası Belediyesi’nin belirleyeceği bir alana kitap kahve inşa edilmesi, 5 Okula kitap desteği, Dilovası’nda Yılport Lisesi, Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu ve yüzme havuzu binasına, 3 tane Genç Ofis kurulması projeleri ile Adnan Kahveci Parkı içerisinde yer alacak Gençlik Merkezi projelerinin son halini Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile görüştü.

NE YAPIYORSAK HALKIMIZ İÇİN YAPIYORUZ

Ankara ziyaretlerinin oldukça verimli gerçekleştirdiğini belirten Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman söylediğimiz “Yükselen Şehir Dilovası’nı yeniden inşa etmek için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz.

“Yükselen Şehir ve Yeni Dilovası”nı inşa etmek, halkımıza verdiğimiz sözleri ve daha fazlasını yerine getirmek için Ankara’da ziyaretler yaparak ilçemize en iyi hizmetleri getirebilmek için çalışıyoruz.

Bu güne kadar yaptığımız ziyaretlerin çok güzel dönüşleri olacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz. Ne yapıyorsak halkımız için, ilçemiz için yapıyoruz.”dedi.

