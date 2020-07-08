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Başkan Şayir Sorunları Masaya Yatırdı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in göreve geldiği günden bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı önceki gün Tepecik Mahalle Muhtarı Tacettin Güler’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Başkan Şayir Sorunları Masaya Yatırdı

08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:34


Her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısı önceki gün Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleşti. Düzenlenen toplantıda ilçenin ve mahallelerin sorunları masaya yatırıldı.

GÜLER’DEN TEŞEKKÜR

Muhtarlar toplantısının bu ay ki ev sahibi Tepecik Mahallesi Muhtarı Tacettin Güler toplantı öncesi bir konuşma yaparak “Her ay geleneksel hale getirilen toplantılarımızda Kaymakamımız Mustafa Asım Alkan ve Belediye Başkanımız Hamza Şayir ile ilçemiz ve mahallelerimizin değerlendirmelerini yapıyoruz. Oldukça verimli geçen çözüm odaklı toplantılarımızın bundan sonra da devam etmesi dileğiyle Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız’a bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

ORTAK AKLIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ

Toplantı öncesi çalışmalar hakkında bilgiler veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana muhtarlarımızla birlikte ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi için canla başla çalışıyoruz. Çalışmalarımızı değerlendirmek sorunlarımızı ve eksiklerimizi belirlemek için de her ay düzenli olarak muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Ortak akılla hareket etmenin önemini çok iyi biliyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz istişarelerin meyvelerini her geçen gün yapılan hizmetlerle görüyoruz. İnşallah muhtarlarımızla yaptığımız istişareler sonrası onlarında desteği ile daha güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.  

MÜJDELİ HABERLER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konuşmasına devam eden Şayir, “Son dönemde ilçemizle ilgili bir çok müjde verdik. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ilçemiz için verdiği Kömürcüler OSB’nin kaldırılacağı ve Dilovası Millet Bahçesi’nin ihalesinin yapılacağı haberleri ilçemizin geleceği için çok güzel haberlerdir. İnşallah bundan sonra da “Yükselen Şehir Dilovası”na yeni müjdelerimiz olacak” dedi.

KAYMAKAM ALKAN, MUHTARLARI DİNLEDİ

Toplantıya katılan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’da her ay geleneksel olarak düzenlenen toplantıların ilçemize hizmet noktasında önemli bir toplantı olduğunu belirterek ilçenin ve halkın sorunlarının çözümü için gerçekleştirilen muhtarlar toplantısının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

MUHTARLAR SORUNLARINI İLETTİLER

Konuşmaların ardından Kaymakam Alkan ve Başkan Şayir mahalle muhtarlarını tek tek dinlediler. Muhtarlar mahallelerinde yaşanan SEDAŞ, İSU, PALGAZ, Telekom ve altyapı sorunları konusunda bilgiler verdiler. Muhtarlar ayrıca ilçede başlatılan Halk Ekmek satışının çok önemli olduğunu ve çalışmanın tüm mahallelere yayılmasını istediler. Muhtarların ilettikleri sorun ve öneriler üzerine fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Alkan ve Başkan Şayir, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların başlatılacağını belirttiler. Toplantı sonrası Tepecik mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şayir, Tepecik mahallesi sakinleri ile hasbihal etmeyi de unutmadı.


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