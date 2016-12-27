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Başkan’dan İZAYDAŞ’a yakın takip

İZAYDAŞ Yönetim Kurulu toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan'dan İZAYDAŞ'a yakın takip

27 Aralık 2016 Salı 12:42

 Genel Müdür Muhammet Saraç’ın sunumuyla bir yıllık faaliyetlerin değerlendirildiği toplantının ardından düzenlenen teknik gezide, yapılan yatırımlar ve çalışmalar yerinde incelendi.

İZAYDAŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve İZAYDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Kemal Altunel, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Necmi Kahraman, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Polat, Ali Bilgi, Lütfi Efil, Osman Gürler ve Hasan Özer ile İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç katıldı.

YENİ HEDEFLER MASAYA YATIRILDI

İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda Genel Müdür Muhammet Saraç, bir yıllık faaliyetlerin değerlendirildiği bir sunum gerçekleştirdi. Bir yıl boyunca hayata geçirilen projeler ve tesise yapılan yatırımların tek tek ele alındığı toplantıda, 2017 yılı için yeni hedefler ve projeler masaya yatırıldı.

TESİS TURU VE İNCELEME

Toplantının ardından düzenlenen teknik gezide ise yapılan yatırımlar ve çalışmalar yerinde incelendi. Başkan Karaosmanoğlu ve yönetimi, yakma tesisi, kontrol odası, atık kabul sahası ve çevre laboratuvarında incelemelerde bulundu.

 

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