Bayburtlulardan istişare toplantısı

Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası Bayburt Platformu, Memoğulları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde kahvaltıda buluştu.





Gebze'de yaşayan Bayburtlular, kahvaltı sonrası 21 Şubat Bayburt'un kurtuluşu ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili istişarede bulundu.



Kahvaltıya, Bayburtlular Platform Başkanı Nurettin Memoğlu, Tuzla Bayburt Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Levent Ayaz, Darıca Bayburtlular Dernek Başkanı Doğan Bakır, Çayırova Bayburt Genç Osman Dernek Başkanı Celal Akbaş, Memoğulları Dernek Başkanı Bahtiyar Aydın, Kocaeli Akparti İl Başkan Yardımcısı Miktad Aydın, Çayırova Eski Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, Bursa Uludağ Üniversite öğretim Üyesi Muhammet Hanefi Gacır ve Bayburtlular katıldı.