YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beylikdağı, Gebze’nin Akciğeri Olacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Gebze Beylikdağı’nda ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Beylikdağı, Gebze'nin Akciğeri Olacak!

25 Ocak 2017 Çarşamba 13:35

Yüz binlerce fidanın toprakla buluşmasıyla ormana dönüşecek alanda İSU tarafından da üç adet gölet inşa edildi. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan proje kapsamında 117 hektar alan üzerinde yer alan bölgede ağaçlandırma yapılıyor. Kocaeli’nin en büyük mesire alanlarından birisi olacak alanda 245 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Toros sediri, mav, atlas sediri, himalaya sediri, mavi ladin, batı ladini, fıstık çamı, ağlayan çam, meşe, gürgen, kayın, kara servi, ıhlamur, dişbudak, pembe ve beyaz çiçekli akasya, akçaağaç türleri, ak kavak, sığla, erguvan, erik, zeytin, nar, kocayemiş, hünnap, alıç, incir, kuşburnu, muşmula, iğde, ayva, ceviz, dut, karayemiş, Trabzon hurması gibi çeşitli ağaçların yer alacağı alan Gebze’nin akciğeri olacak. Proje sonuna kadar 400 bin ağaç dikilmesi planlanan alanda çalışmalar son hızıyla devam ediyor.


15 KM YÜRÜYÜŞ YOLU

Çalışmalar kapsamında 15 km yürüyüş yolunun yapılacağı bölgede sarı malzeme kullanılacak. Çalışmalar kapsamında alanda spor tesisleri, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, atlı spor tesisi bulunacak. Ayrıca alana yürüyüş yolu ve sosyal tesislerinin kullanımı için aydınlatma ekipmanları inşa edilecek.

3 ADET YAPAY GÖLET

Gebze Beylikdağı’nda yapılan ağaçlandırma projesi bölgeye üç adet yapay gölet inşaatı yapıldı. İSU tarafından  inşa edilen göletler 2 bin ton, 9 bin ton ve bin 200 ton olmak üzere toplamda 20 bin 200 ton su kapasitesine sahip olacak. Göletler hem Beylikdağı’na farklı bir hava katacak, hem de sulama sisteminde kullanılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaİzmitDerinceGebze GazetesiBallıkayaMuallimköyHaberWebSiteKaramürselKartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Robot, Lemurları Besledi! Robot, Lemurları Besledi!
TÜRK HALKI EN ÇOK NEYE PARA HARCIYOR? TÜRK HALKI EN ÇOK NEYE PARA HARCIYOR?
Kaz ve Ördekler Beslendi! Kaz ve Ördekler Beslendi!
Belediyeler Birliği’nden İZAYDAŞ’a övgü! Belediyeler Birliği’nden İZAYDAŞ’a övgü!
Su depolarının çevresine 10 bin ağaç Su depolarının çevresine 10 bin ağaç
STRESE KARŞI ÖNLEMLER! STRESE KARŞI ÖNLEMLER!
Yukarı Çık

Robot, Lemurları Besledi!
"FIRST Robotics Competition"da "en yaratıcı takım" ödülünün sahibi olan GÖKTÜRKLER ekibi, tasarladıkları...

Haberi Oku