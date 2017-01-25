Beylikdağı, Gebze’nin Akciğeri Olacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Gebze Beylikdağı’nda ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Yüz binlerce fidanın toprakla buluşmasıyla ormana dönüşecek alanda İSU tarafından da üç adet gölet inşa edildi.





Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan proje kapsamında 117 hektar alan üzerinde yer alan bölgede ağaçlandırma yapılıyor. Kocaeli’nin en büyük mesire alanlarından birisi olacak alanda 245 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Toros sediri, mav, atlas sediri, himalaya sediri, mavi ladin, batı ladini, fıstık çamı, ağlayan çam, meşe, gürgen, kayın, kara servi, ıhlamur, dişbudak, pembe ve beyaz çiçekli akasya, akçaağaç türleri, ak kavak, sığla, erguvan, erik, zeytin, nar, kocayemiş, hünnap, alıç, incir, kuşburnu, muşmula, iğde, ayva, ceviz, dut, karayemiş, Trabzon hurması gibi çeşitli ağaçların yer alacağı alan Gebze’nin akciğeri olacak. Proje sonuna kadar 400 bin ağaç dikilmesi planlanan alanda çalışmalar son hızıyla devam ediyor.



15 KM YÜRÜYÜŞ YOLU



Çalışmalar kapsamında 15 km yürüyüş yolunun yapılacağı bölgede sarı malzeme kullanılacak. Çalışmalar kapsamında alanda spor tesisleri, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, atlı spor tesisi bulunacak. Ayrıca alana yürüyüş yolu ve sosyal tesislerinin kullanımı için aydınlatma ekipmanları inşa edilecek.



3 ADET YAPAY GÖLET



Gebze Beylikdağı’nda yapılan ağaçlandırma projesi bölgeye üç adet yapay gölet inşaatı yapıldı. İSU tarafından inşa edilen göletler 2 bin ton, 9 bin ton ve bin 200 ton olmak üzere toplamda 20 bin 200 ton su kapasitesine sahip olacak. Göletler hem Beylikdağı’na farklı bir hava katacak, hem de sulama sisteminde kullanılacak.