Bilgievleri ve Akademi Lise’de yaz okulu kayıtları başladı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik’te ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri ile lise grubu öğrencilerine hizmet veren Akademi Liselerde yaz okulu kayıtları başladı.





DOLU DOLU BİR YAZ GEÇECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesindeki Akademi Liselerde lise grubu öğrencilere yönelik yaz okulu etkinlikleri başladı. 10 Haziran Cuma günü açılan kayıtlar ile öğrencileri bu yaz birçok faaliyet bekliyor. Akademi Lise Yaz Okulu’nda öğrenciler; Sanat Atölyesi/Nefise Mektebi, Okuma Grupları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Değerler Eğitimi, Kültür Gezileri, Gençlik Kampları ve Doğa Yürüyüşleri, Spor Turnuvaları ile bisiklet, fitness ve yüzme gibi sportif faaliyetler, Okula Destek ve Hazırlık Kursları, Yazarlık Atölyesi ile Söyleşi ve Konferanslarla yaz dönemini dolu dolu geçirecek.





HEM EĞLENİP HEM ÖĞRENECEKLER

Büyükşehir’e bağlı 17 Bilgievi’nde ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okulu etkinlikleri için kayıtlar 13 Haziran Pazartesi günü internet üzerinden açıldı. Bilgievleri’nde Kuran-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi, LGS Hazırlık Kursları, Kültür Gezileri, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Bilim ve Sanat Atölyesi, Müzik Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi, İngilizce Dil Atölyesi ve Yazarlık Atölyesi ile yüzme, doğa etkinlikleri ve kamplar gibi birçok alanda faaliyetler olacak. Ücretsiz yaz okulunda öğrenciler hem eğlenip hem öğrenecek.





KAYITLAR İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN

Yaz döneminden öğrencilerin en verimli şekilde yararlanabilmesi için Bilgievleri ve Akademi Liselerde eğitim programları özenle hazırlandı. 27 Haziran’da başlayacak Bilgievleri Yaz Okulu dönemi 5 Ağustos’a kadar devam edecek. 25 Haziran’da başlayacak Akademi Liselerde ise eğitim 21 Ağustos’a kadar sürecek. Yaz okullarından faydalanmak isteyen öğrenciler Kılavuz Gençlik internet sitesi kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr üzerinden kayıt yaptırabilecek.













