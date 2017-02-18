Binlerce su kuşunun uğrak yeri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Outlet Center’in arka kısmındaki yaklaşık 200 metrelik sahil kısmında kuşlara ayırdığı sulak alanı onlarca çeşit su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Sıcak bölgelere göç eden su kuşları dinlenmek ve beslenmek için İzmit Körfezi’nin doğu sahilini dolduruyor. Aralarında çok ender görülen flamingoların bile yer aldığı binlerce su kuşu sahilde hem dinleniyor, hem de beslenme imkanı buluyor. Kuşlar besin açısından zengin olan sulak bölge, Büyükşehir tarafından da özenle korunuyor.

ÇEŞİTLİ KUŞ TÜRLERİ

Renkleri ve görünümleriyle dikkat çeken flamingoların da uğrak yeri haline gelen körfez, renkli görüntülere sahne oluyor. Geçtiğimiz yıllarda birkaç tane görebildiğimiz flamingolar, artık daha büyük sürüler halinde İzmit Körfezi Sulak Alanı’nda barınıyor. Koruma altındaki sulak alan şehir merkezinde çeşitli kuş türlerini bir arada gözlemeye imkan sağlıyor. Flamingoların yanında sahil bölgesinde yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşıkgaga, suna gibi kuş türleri görmek mümkün.

YENİ YAŞAM ALANI

Körfezdeki temizlik çalışmalarıyla deniz içindeki canlı popülasyonunun yanında dışındaki çeşitlik de artış gösteriyor. Arıtma tesisleri, denetimler ve deniz süpürme çalışmaları İzmit Körfezi’ni her gün daha da yaşanılabilir bir yer haline getiriyor. Yıllar önce kirlilik nedeniyle canlı yaşamının neredeyse yok olduğu İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen temizlik politikasıyla balık türleri artış gösterirken, körfez su kuşlarının da yeni yaşam alanı haline geldi.