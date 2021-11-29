Bölgemizde Beklenen Fırtına ve Kuvvetli Sağanak Yağış İle İlgili Alınan Önlem ve Tedbirler

29 Kasım 2021 Pazartesi günü bölgemizde beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar ile ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda bir dizi önlem ve tedbirler alınmış olup, vatandaşlarımızdan talebimiz; alınan tedbir ve kararlara uymaları, dikkatli ve tedbirli olmalarıdır.