Bölgemizde Beklenen Fırtına ve Kuvvetli Sağanak Yağış İle İlgili Alınan Önlem ve Tedbirler

Kurumlarca Alınacak Tedbirler;
Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince;
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Vatandaşların Özellikle çatı ve tabela uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım düşmesi, direk devrilmesi, balkonlarda asılı bulunan saksı, halı, vs malzemelerin düşmesine karşı uyarılması
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Ulaşımda aksamalara karşı gereken tedbirlerin alınması ve vatandaşlara duyurulması.
İlçe Kaymakamlıklarınca;
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İlçede yaşanabilecek olası Fırtına ve Kuvvetli yağıştan dolayı olumsuzluklara alınacak tüm tedbirlerin alınması,
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Vatandaşların Özellikle çatı ve tabela uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım düşmesi, direk devrilmesi, balkonlarda asılı bulunan saksı, halı, vs malzemelerin düşmesine karşı uyarılması
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İlçe Afet Yönetim Merkezlerinin faaliyete geçirilmesi,
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Tarım ile uğraşan çiftçilerin uyarılması ve gereken tedbirlerin alınmasının sağlaması,
İtfaiye Daire Başkanlığınca;
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Yaşanabilecek olumsuzluklara hemen müdahale edilmesi,
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Olası yangınlara müdahale konusunda gerekli hazırlıkların yapılması,
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Sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerin artırılması, takviye ekiplerin görevlendirilmesi,
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Soba ve Baca Gazı Zehirlenmelerine gereken tedbir ve önlemlerin alınması,
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Özellikle çatı ve tabela uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım düşmesi, direk devrilmesine karşı müdahale etmek için hazırlıklı olunması,
İSU Genel Müdürlünce;
-
Yaşanabilecek olumsuzlukların hemen müdahale edilmesi,
-
Rögarların ve yağmur kanallarının bakım ve onarımlarını süratle yerine getirilmesi,
-
Sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerin artırılması,
Karayolları 14. Şube Şefliği ve Tütünçiftlik Bakım Şefliğince;
-
Sorumluluk alanlarındaki Yolların trafiğe açık tutulması ve trafik düzeninin sağlanması,
-
Aşırı yağış ve fırtınadan oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesi.
-
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gereken trafik tedbirlerinin alması.
Liman Başkanlığınca;
-
Gemi trafiği ile ilgili gerekli önlemlerin alınması,
-
Balıkçı teknelerinin fırtınaya ve kuvvetli yağışa karşı uyarılması,
-
Fırtına ve Kuvvetli yağış dolayısı ile olası gemi sürüklenmemeleri için trafikte bulunan deniz taşıtlarının uyarılması.
-
Limanların fırtına ve kuvvetli yağışa karşı gerekli önlemleri almaları sağlanması,
Cengiz Topel Hava Limanınca;
-
Fırtına ve kuvvetli yağışa karşı gerekli tedbirlerin alınması,
İl Emniyet Müdürlüğünce;
-
Vatandaşların fırtına ve kuvvetli yağışa hazırlıklı olmaları konuşunda uyarı yapılması,
-
Yolların trafiğe açık tutulması ve trafik düzeninin sağlanması,
-
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gereken tedbirleri alması.
İl Jandarma Komutanlığınca;
-
Vatandaşların fırtına ve kuvvetli yağışa hazırlıklı olmaları konuşunda uyarı yapılması,
-
Yolların trafiğe açık tutulması ve trafik düzeninin sağlanması,
-
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gereken tedbirleri alması.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce;
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Öğrenci servisleri ile ilgili gereken tedbirlerin alınması,
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Eğitim Öğretimin aksatılmaması,
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Okullarda yaşanabilecek olası olumsuzlukların giderilmesi, gereken önlem ve tedbirlerin alınması,
SEDAŞ İl Müdürlüğünce;
-
Kocaeli genelinde olası enerji aksamalarına hemen müdahale edilmesi,
-
İl genelinde enerji hatlarında meydana gelen olası arızalar hemen giderilmesi,
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Enerji verme konusunda gereken tedbirlerin önceden alınması,
DSİ 15.Şube Müdürlüğünce;
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Büyükşehir Belediyesinin ve İlimizdeki Karayolları Şefliklerinin yol açma taleplerine makine ve araç parklarıyla yardımcı olunması,
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Göletlerdeki su seviyelerini su taşkınlarına mahal vermeyecek şekilde tahliye edilmesi,
-
Fırtına ve Aşırı yağışlara karşı alınması gereken diğer tedbirlerin alınması,
İZGAZ, PALGAZ, ARMAGAZ Tarafından;
-
Doğal gaz kesilmelerine karşı gereken önlem ve tedbirlerin alınması ve vatandaşların doğal gaz zehirlenmelerine karşı uyarılması,
-
Yaşanabilecek olumsuzların hemen giderilmesi,
-
Doğal gaz verme konusunda gereken tedbirlerin önceden alınması,
İl Sağlık Müdürlüğünce;
-
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması,
-
Olası hasta sayısının artması ihtimaline karşı hazırlıklı olunması,
Telekom İl Müdürlüğünce;
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Kocaeli genelinde olası haberleşme aksamalarının hemen giderilmesi,
-
Yaşanabilecek olumsuzlukların hemen giderilmesi,
-
Hizmet verme konusunda gereken tedbirlerin önceden alınması,
Meteoroloji İl Müdürlüğünce;
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Hava tahmin raporları kamuoyu ile paylaşılacak, hava durumu ve değişikliklerine ait raporlar ivedi olarak Valilik Makamına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmeye devam edilmesi,
Diğer Kurumlar;
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Olası Fırtına ve Kuvvetli yağıştan dolayı tüm tedbirlerin alınması, her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,
Tüm Kurumlar;
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Tüm kurum/kuruluşlar meteorolojik uyarıları titizlikle takip edecek, uyarılar kapsamında önlemlerini alacaklardır.
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Özel ve Acil Eylem Planlarının gözden geçirilmesi, olası fırtına ve yağışa göre devreye sokulması gerekmektedir.
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Acil durumlarda kurum/kuruluşlar birbirlerine destek olacaklar, koordinasyonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sağlayacaktır.
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Görevli ve sorumlu kuruluşlar, olumsuz hava şartları (fırtına ve kuvvetli yağış) süresince bildirilen zaman aralıklarında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne acil durum raporu göndereceklerdir.
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Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşların gereken önlem ve tedbirleri yerine getirilmesi ve herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi noktasında gerekli çalışmaları ivedilikle yapacaklardır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ