Bu İskeletler Nereden Çıktı !

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri tarafından yol üzerinde 3 köpek iskeletinin bulunmasının ardından öğrenciler harekete geçti. Öğrencilerin veterinere danışmalarının ardından veteriner hekimin söyledikleri ise tüyler ürpertti. Veteriner hekim, bir hayvan tarafından yapılamayacağını, iskeletin sadece kaslarının alındığını ve bağların hala yerinde olduğunu söyledi. Köpek iskeletinin oraya nasıl geldiği ve kim tarafından yapıldığı hala gizemini koruyor.