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Bu İskeletler Nereden Çıktı !

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde bulunan köpek iskeletleri görenleri dehşete düşürürken akıllarda kim ve neden sorularını bıraktı.

Bu İskeletler Nereden Çıktı !

09 Mart 2017 Perşembe 16:15

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri tarafından yol üzerinde 3 köpek iskeletinin bulunmasının ardından öğrenciler harekete geçti. Öğrencilerin veterinere danışmalarının ardından veteriner hekimin söyledikleri ise tüyler ürpertti. Veteriner hekim, bir hayvan tarafından yapılamayacağını, iskeletin sadece kaslarının alındığını ve bağların hala yerinde olduğunu söyledi. Köpek iskeletinin oraya nasıl geldiği ve kim tarafından yapıldığı hala gizemini koruyor.

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