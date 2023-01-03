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Bu kurs için İstanbul'dan Kocaeli'ye geliyor

Kocaeli'de işitme engelli bireyler için bilgisayarda hızlı klavye kullanımı kursu veriliyor. İşitme engelli kursiyer Demet Atasoy da, eğitimlere katılabilmek için haftanın belirli günleri İstanbul'dan Kocaeli'ye geliyor.

Bu kurs için İstanbul'dan Kocaeli'ye geliyor

03 Ocak 2023 Salı 13:35


  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 2022 yılını geride bırakırken eğitimlerine de devam ediyor. 360 farklı branşta 43 farklı kurs merkezinde eğitimlerini sürdüren KO-MEK, işitme engelli bireyler için bilgisayarda hızlı klavye kullanımı kursu veriyor. 
 Gölcük KO-MEK Kurs Merkezinde verilen eğitime 14 kursiyer katılıyor. Eğitimler, alanında uzman olan ve yine kendisi de işitme engelli eğitmen Dilber Özcan tarafından veriliyor. Bilgisayarda hızlı klavye kullanımı kursuna katılan kursiyerler, F klavye kullanımını öğrenerek klavye tekniklerini ve hızlı yazım teknikleri hakkında eğitimler alıyor. 
  
 "İstanbul'dan buraya gidip gelmek benim için keyifli oluyor" 
 İşaret dili çevirmeni Tuğba Yağmur Aktaş aracılığıyla konuşan kursiyer Demet Atasoy, İstanbul'da yaşadığını belirterek, "İstanbul'da işitme engelli eğitmen tarafından verilen hızlı klavye kursu bulamadım. Biraz araştırma yapınca KO-MEK te böyle bir eğitimin olduğunu öğrendim. Hemen kaydımı yaptırıp Gölcük’e gelerek eğitme başladım. İstanbul’dan buraya gidip gelmek benim için keyifli oluyor çünkü burada istediğim branşta ücretsiz bir şekilde eğitim alabiliyorum" dedi. 
 Kursiyer Selvihan Turgut ise "KO-MEK’e geldiğim için çok mutluyum. Burada eğitmenimiz tarafından çok faydalı bilgiler öğreniyoruz. Ben zaman zaman çalışıyordum ama buradan mezun olunca inşallah devamlı bir işte çalışmak istiyorum" diye konuştu. 


İHA
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