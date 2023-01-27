BULGARİSTANDAN ÜÇ BAKANLI TOPLANTI





Bulgaristan Devletinin Bulgaristan’da yatırım teşvikleri ile ilgili üç Bakan ve üst düzey yöneticilerle 26 Ocak 2023 Perşembe günü Pendik greenpark otelde düzenledikleri toplantıya katılan Gebzeli iş insanı Koşukavak Tur Firmasının sahibi Rıfat Yakupoğlu toplantı İle ilgili

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canlı yayınında bilgi verdi Araştırmacı Gazeteci ve TGRT Belgesel Tv Devri Alem belgesel yönetmeni İsmail Kahraman ın sorularını cevaplandırdırdığı canlı yayın linkini sizlerle paylaşıyoruz



https://fb.watch/ijMv4rs3YL/?mibextid=qC1gEa



Canlı yayın çekimlerimize Kosukavak Turizm Operasyon Müdürü Hüsnü Babaç da eşlik etti.



TOPLANTI İLE İLGİLİ BULGAR DEVLET HABER AJANSI TARAFIN DAN TOPLANTI İLE İLGİLİ YAYINLANAN HABER METNİ



Bulgaristan Devleti ve Hükümeti'nin ana önceliklerinden birinin Türkiye gibi kilit ortaklarla stratejik diyaloğu derinleştirmek olduğunu söyledi. InvestBulgaristan Ajansı. Pulev, bunun için güçlü siyasi irade ve ekonomik koşulların bulunduğunu kaydetti.



Bir ay önce Bulgaristan cumhurbaşkanları Rumen Radev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki üst düzey görüşmenin ardından tarihi bir anlaşma imzalandı. Bu, güçlü siyasi iradenin kanıtıdır. Bakan Pulev, forumdaki heyetin üç Bulgar bakan, yedi belediye başkanı, Bulgaristan'ın kilit bölgelerindeki yerel makamların temsilcileri ve önde gelen Türk şirketlerinden oluştuğunu ve bunların hepsinin stratejik diyalog için güçlü siyasi iradenin bir başka kanıtı olduğuna dikkat çekti.



Pulev'e göre Türkiye, 2021'e kıyasla yaklaşık %33'lük bir büyümeyle (Ocak - Kasım 2022 dönemi için 2,5 milyar Euro'nun üzerinde) ihracat açısından ilk beşte yer alan Bulgaristan'ın önemli bir dış ticaret ortağıdır. Bakan Pulev, ithalat bazında, Türkiye'nin 4,3 milyar avroyu aşan (Ocak - Kasım 2022) ve 2021'e kıyasla %55,4 büyüme ile Bulgaristan'ın ilk üç ortağı arasında yer aldığını söyledi. Bakan, "Ticarette 10 milyar Euro'ya ulaşma hedefimiz var" dedi.



Pulev, 2017-2021 döneminde Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticaretin 22,8 milyar Euro'ya ulaştığına, Bulgaristan'daki doğrudan Türk yatırımlarının 1 milyar Euro'yu aştığına dikkat çekti. Bugüne kadar aralarında Alcomet, Teklas, Sark gibi firmaların da bulunduğu 2 bin 200'den fazla Türk firmasının iş yapmak için Bulgaristan'ı tercih ettiğine dikkat çekti.



Pulev, "Bu Forumu düzenleyen InvestBulgaria Ajansı aracılığıyla, devletten ek teşvik almış 29 şirkete öncelik verdik." dedi. Türk yatırımcıların Bulgaristan'da 4 bin 300'den fazla istihdam yarattığını ve 16 Şubat'ta da benzer bir forum düzenleneceğini sözlerine ekledi.



Bakan Pulev, Bulgaristan'da aktif olarak çalışan Türk yatırımcılara teşekkür etti.(Kaynak Bulgar Devlet Haber Ajansı )



TOPLANTIYA BULGAR MEDYASINDAN BÜYÜK İLGİ

Toplantı İle ilgili Bulgarlstan medyası geniş ilgi gösterip Bulgarca ve İngilizce haberler yaptı haberlerden bazılarının lingi





https://bta.bg/en/news/economy/396320-innovation-and-growth-minister-pulev-deepening-strategic-dialogue-with-turkiye-



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https://www.bta.bg/en/news/economy/397095-investbulgaria-agency-turkiye-s-birlik-industrial-zone-sign-memorandum-of-coope



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