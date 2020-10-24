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Çayırova’da İki Dönel Kavşağa Düzenleme

Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesindeki iki kavşakta düzenleme çalışması yapıldı

Çayırova'da İki Dönel Kavşağa Düzenleme

24 Ekim 2020 Cumartesi 14:25

Şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliği ve ulaşımın daha konforlu olması için çalışmalar gerçekleştiriyor. Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci ve Muammer Aksoy Caddelerinin kesişiminde bulunan kavşakta da zaman içinde ihtiyaçların genişlemesi nedeni ile düzenlemeye gidildi. Bölgeye bazı yolların ulaşamaması nedeniyle kavşak noktasında yeniden düzenlemeler yapıldı.  

 

ZAMANLA İHTİYAÇLAR ARTTI 

Önemli güzergahlar üzerinde bulunan Muammer Aksoy ile Adnan Kahveci Caddeleri, Çayırova ilçesinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Her iki caddenin keşiminde bulunan kavşakta, zamanla ihtiyaçların artması nedeni ile düzenlemeye gidildi. Bu durumu dikkate alan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kavşağı yeniden düzenleyerek 366. Sokaktan gelen vatandaşların erişimine sundu. Ayrıca Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir diğer bölge ise trafik güvenliğinin sağlanması için yeniden düzenlendi. 

 

PARK BAHÇELER ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTI 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çalışma sistemi kapsamında, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen birçok projede Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından çevre düzenlemesi yapılıyor. Çayırova ilçesindeki kavşak düzenleme çalışmasından sonra her iki kavşakta da çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. 



 

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