Çocuklar İçin Saat Pizza Tarifi

Saat Pizza Tarifi Malzemeleri
• 250 gr kek unu
• 50 gr tereyağı
• 1 yumurta
• 100 ml süt
• 8 yemek kaşığı domates püresi
• 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
• 50 gr mozzarella peyniri
• 50 gr haşlanmış tane mısır
• 2 dolmalık yeşilbiber
• 2 dolmalık kırmızıbiber
• Dilimlenmiş sosis
• Dilimlenmiş sucuk
Saat Pizza Hazırlanışı
• Un ve soğuk tereyağını bir kasede ekmek kırıntısı görünümünde olana dek parmak uçlarınızla hızlı hareketler ile karıştırın.
• Yumurta ve yavaşça süt ekleyerek yapışkan olmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
• Hamuru un serpilmiş tezgahta bir kez daha yoğurup 4 eşit bezeye ayırın.
• Bezeleri yuvarlayarak her birin 12 cm çapında açın.
• Hamurları da yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine alın.
• Kıyılmış maydanoz ve tane mısırları serpin
• Mozzarella peynirini rendeleyip üzerine ilave edin.
• Sucuk ve sosisleri ekleyin.
• Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika kadar pişirin.
• Biberlerin çekirdeklerini çıkarın ve kırmızıbiberden rakam şekilli kalıplarla 1-2-3 ve 9 rakamlarını kesin.
• Pizzanın üzerine 12 – 3 – 6 ve 9 rakamlarını saat oluşturacak şekilde yerleştirin.
• Yeşil renkli biberden de akrep ve yelkovan oluşturacak parçaları kesin ve pizzaların üzerine yerleştirin.
• Minik gurmelere sıcak servis yapabilirsiniz.