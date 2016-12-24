Çocuklar İçin Saat Pizza Tarifi

Çocukların severek yiyebileceği ve doyurucu bir besin olan yemekleri arada yapmak çocuklar için güzel olacaktır.

Saat Pizza Tarifi Malzemeleri



• 250 gr kek unu

• 50 gr tereyağı

• 1 yumurta

• 100 ml süt

• 8 yemek kaşığı domates püresi

• 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

• 50 gr mozzarella peyniri

• 50 gr haşlanmış tane mısır

• 2 dolmalık yeşilbiber

• 2 dolmalık kırmızıbiber

• Dilimlenmiş sosis

• Dilimlenmiş sucuk



Saat Pizza Hazırlanışı





• Un ve soğuk tereyağını bir kasede ekmek kırıntısı görünümünde olana dek parmak uçlarınızla hızlı hareketler ile karıştırın.

• Yumurta ve yavaşça süt ekleyerek yapışkan olmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

• Hamuru un serpilmiş tezgahta bir kez daha yoğurup 4 eşit bezeye ayırın.

• Bezeleri yuvarlayarak her birin 12 cm çapında açın.

• Hamurları da yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine alın.

• Kıyılmış maydanoz ve tane mısırları serpin

• Mozzarella peynirini rendeleyip üzerine ilave edin.

• Sucuk ve sosisleri ekleyin.

• Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika kadar pişirin.

• Biberlerin çekirdeklerini çıkarın ve kırmızıbiberden rakam şekilli kalıplarla 1-2-3 ve 9 rakamlarını kesin.

• Pizzanın üzerine 12 – 3 – 6 ve 9 rakamlarını saat oluşturacak şekilde yerleştirin.

• Yeşil renkli biberden de akrep ve yelkovan oluşturacak parçaları kesin ve pizzaların üzerine yerleştirin.

• Minik gurmelere sıcak servis yapabilirsiniz.