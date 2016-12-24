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Çocuklar İçin Saat Pizza Tarifi

Çocukların severek yiyebileceği ve doyurucu bir besin olan yemekleri arada yapmak çocuklar için güzel olacaktır.

Çocuklar İçin Saat Pizza Tarifi

24 Aralık 2016 Cumartesi 11:26


Saat Pizza Tarifi Malzemeleri

250 gr kek unu
50 gr tereyağı
1 yumurta
100 ml süt
8 yemek kaşığı domates püresi
2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
50 gr mozzarella peyniri
50 gr haşlanmış tane mısır
2 dolmalık yeşilbiber
2 dolmalık kırmızıbiber
Dilimlenmiş sosis
Dilimlenmiş sucuk
Saat Pizza Hazırlanışı

Un ve soğuk tereyağını bir kasede ekmek kırıntısı görünümünde olana dek parmak uçlarınızla hızlı hareketler ile karıştırın.
Yumurta ve yavaşça süt ekleyerek yapışkan olmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru un serpilmiş tezgahta bir kez daha yoğurup 4 eşit bezeye ayırın. 
Bezeleri yuvarlayarak her birin 12 cm çapında açın.
Hamurları da yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine alın.
Kıyılmış maydanoz ve tane mısırları serpin
Mozzarella peynirini rendeleyip üzerine ilave edin.
Sucuk ve sosisleri ekleyin. 
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika kadar pişirin.
Biberlerin çekirdeklerini çıkarın ve kırmızıbiberden rakam şekilli kalıplarla 1-2-3 ve 9 rakamlarını kesin. 
Pizzanın üzerine 12 – 3 – 6 ve 9 rakamlarını saat oluşturacak şekilde yerleştirin.
Yeşil renkli biberden de akrep ve yelkovan oluşturacak parçaları kesin ve pizzaların üzerine yerleştirin.
Minik gurmelere sıcak servis yapabilirsiniz. 

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