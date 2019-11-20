Çocuklar İçin Yeni Bir Oyun Gurubu Kuruluyor

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde Gebze Belediyesi tarafından yapılan mescidin çevre düzenlemelerini gerçekleştiriyor. Mescidin etrafı parkelerle kaplanırken oyun grubu içinde beton atma çalışmalarına başlandı. Mescit çevresinde çocuklar için oyun grubu kurularak çocukların burada güzel zaman geçirmeleri sağlanacak. Ayrıca mescit bahçesinde cenaze aracı, acil durumlar ve engellilerin mescide rahat ulaşımları için rampa yapımı gerçekleştiriyor.