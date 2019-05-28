Cumaköy, iftarda buluştu

Cumaköy Mahallesi sakinleri, mahalle muhtarlığı tarafından organize edilen iftar programında bir araya geldi

Cumaköy Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen, esnaf ve halkın katkıları ile düzenlenen iftar programına AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsmail Kara, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Kocaeli Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Satılmış Demir, Cumaköy Mahallesi sakinleri ve Cumaköylüler katıldı.

Cumaköy Mahallesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programına ilgi yoğun oldu. Cumaköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ünal iftar programına katılan tüm misafirler ile yakından ilgilendi.