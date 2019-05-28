Cumaköy Mahallesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programına ilgi yoğun oldu. Cumaköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ünal iftar programına katılan tüm misafirler ile yakından ilgilendi.
Cumaköy, iftarda buluştu
Cumaköy Mahallesi sakinleri, mahalle muhtarlığı tarafından organize edilen iftar programında bir araya geldi
Cumaköy Mahallesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programına ilgi yoğun oldu. Cumaköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ünal iftar programına katılan tüm misafirler ile yakından ilgilendi.