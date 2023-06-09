YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Belediyesi 5 ayda 27 bin ton çöp topladı

İlçe genelinde atık oluşumunun engellenmesi ve atığın kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye geri kazanımının sağlanması amacıyla örnek projeler gerçekleştiren Darıca Belediyesi, 2023 yılının ilk 5 ayında 27 bin ton çöp toplayarak İZAYDAŞ tesislerine sevk etti.

Darıca Belediyesi 5 ayda 27 bin ton çöp topladı

09 Haziran 2023 Cuma 15:38

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak ve bu konuda toplum genelinde farkındalık oluşturmak adına titizlikle çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde ilçe genelinde örnek uygulamaları hayata geçiriyor. Doğayı ve yeşili korumak adına canla başla çalışan Darıca Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında ilk 5 ayda bin 450 ton ambalaj atık, 153 ton cam atığı, 5 bin 130 ton bitkisel atık yağ, bin 480 kg pil ve elektronik atık topladı.
27 BİN TON ÇÖP TOPLADI

Sıfır atık konusunda çalışmalarını titizlikle sürdüren Darıca Belediyesi, ayrıca ilk 5 ayda 12 bin 300 noktadan 868 ton evsel atık, bin 300 noktadan 5 bin 200 ton moloz atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırarak önemli bir başarıya imza attı. Kendi bünyesinde satın aldığı çöp toplama araçlarıyla da daha verimli çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, Ocak-Mayıs arasındaki 5 ayda ilçe genelinde 27 bin ton çöp toplayarak İZAYDAŞ tesislerine sevkini sağladı.


BIYIK: ‘ÇEVREYİ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ’

Doğayı ve çevreyi korumanın herkesin görevi olduğunu belirten ve sıfır atık konusunda herkesi duyarlı olmaya davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak yaptığımız tüm proje ve çalışmalarda çevreyi ve doğayı korumaya özen gösteriyoruz. Doğamızı korumak hepimizin görevi. Çevre konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sıfır atık çalışmaları hususunda dünyaya örnek olan kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi önderliğinde yürütülen projeleri hassasiyetle uygulamaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Darıca Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya ve canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yalı Evleri Kültür Sohbetleri Başladı Yalı Evleri Kültür Sohbetleri Başladı
Para Yelken'de Kupalar Sahiplerini Buldu Para Yelken'de Kupalar Sahiplerini Buldu
Atık Malzemeler Sokak Hayvanlarına Yuva Oluyor Atık Malzemeler Sokak Hayvanlarına Yuva Oluyor
Bir Kurs Hayatını Değiştirdi Bir Kurs Hayatını Değiştirdi
Başkan Büyükakın: “Ormanya'da her ay 500 bin misafirimizi konuk ediyoruz“ Başkan Büyükakın: “Ormanya'da her ay 500 bin...
7 Yaşındaki Çocuk İçin Acil Kan İhtiyacı! 7 Yaşındaki Çocuk İçin Acil Kan İhtiyacı!
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner377

Yalı Evleri Kültür Sohbetleri Başladı
Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Yalı Evleri Kültür Sohbetleri, Osmanlı’da kahve kültürünün...

Haberi Oku