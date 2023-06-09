Darıca Belediyesi 5 ayda 27 bin ton çöp topladı

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak ve bu konuda toplum genelinde farkındalık oluşturmak adına titizlikle çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde ilçe genelinde örnek uygulamaları hayata geçiriyor. Doğayı ve yeşili korumak adına canla başla çalışan Darıca Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında ilk 5 ayda bin 450 ton ambalaj atık, 153 ton cam atığı, 5 bin 130 ton bitkisel atık yağ, bin 480 kg pil ve elektronik atık topladı.

27 BİN TON ÇÖP TOPLADI



Sıfır atık konusunda çalışmalarını titizlikle sürdüren Darıca Belediyesi, ayrıca ilk 5 ayda 12 bin 300 noktadan 868 ton evsel atık, bin 300 noktadan 5 bin 200 ton moloz atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırarak önemli bir başarıya imza attı. Kendi bünyesinde satın aldığı çöp toplama araçlarıyla da daha verimli çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, Ocak-Mayıs arasındaki 5 ayda ilçe genelinde 27 bin ton çöp toplayarak İZAYDAŞ tesislerine sevkini sağladı.







BIYIK: ‘ÇEVREYİ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ’

Doğayı ve çevreyi korumanın herkesin görevi olduğunu belirten ve sıfır atık konusunda herkesi duyarlı olmaya davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak yaptığımız tüm proje ve çalışmalarda çevreyi ve doğayı korumaya özen gösteriyoruz. Doğamızı korumak hepimizin görevi. Çevre konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sıfır atık çalışmaları hususunda dünyaya örnek olan kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi önderliğinde yürütülen projeleri hassasiyetle uygulamaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Darıca Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya ve canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.











