Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde yaz etkinlikleri devam ediyor

Ağustos ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde Darıca’da bulunan Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından birisi olan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yaz etkinlikleri kapsamında hafta sonu parkı ziyaret eden miniklere yönelik etkinlikler düzenleniyor. Sayılı alınan konuklar için burada besleme ve atölye etkinlikleri yapılıyor. Gebze Gazetesi’ne konuşan Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim Pazaralama Müdürü Tuğçe Özgür “Bu eğitim modüllerinde canlılar hakkında çeşitli bilgiler bulunuyor. Aslında çocuklarımız hem serinleyecek hem eğlenecek bu şekilde de eğitimine devam edecek” diye konuştu.

(ÜMİT ÜLKER)