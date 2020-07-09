Deniz Atı Eskihisar Hizmete Girdi

Gebze’nin Eskihisar sahilinde denize sıfır konumda hizmete giren Deniz Atı Restoranı, hem lezzeti hem kaliteli hizmeti Gebzelilere sunuyor.

İşletmeciliğini

Gebze

lilerin yakından tanıdığı iş adamı Hayri Doğan’ın yaptığı

Deniz Atı Restoran

, sabah 09.00 ile gece 23.00 saatleri arasında 3 katta birden müşterilere hizmet verirken, her katta ayrı bir lezzeti sunuyor.

SERPME KAHVALTI VE YENİ NESİL BİSTRO

900 metrekare kapalı alana sahip Deniz Atı Restoran 30 kişilik personeli ile ilk olarak 09.00 ile 14.00 saatleri arasında serpme kahvaltı hizmeti veriyor. Aynı anda 300 kişiye kahvaltı sunabilen Deniz Atı Restoran’da öğlenden sonra ise yeni nesil Bistro Cafe olarak hizmet veriliyor. Kahvenin yanı sıra alkollü ve kokteyli içecekler müşterilere sunulurken, 2’nci katta ise muhteşem Eskihisar manzaralı restoranda et, balık ve meze çeşitleri var. Restoranda aynı anda 100 kişiye hizmet verilebiliyor.

KİŞİYE ÖZEL BARBEKÜ

Restoranın 3’üncü katında ise kişilere özel barbekü masaları ile hizmet veriliyor. İşletmeci Hayri Doğan bu hizmetin bölgemizde ilk olduğunu ifade ediyor. Hayri Doğan aynı anda 13 barbekü masasında 70 kişinin yemek yiyebileceğini söylüyor.

Hayri Doğan ayrıca restoranın her katında süper lig ve Avrupa kupası maçlarının izlenebildiğini de sözlerine ekledi.