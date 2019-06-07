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Denize Aktarmasız Ulaşım

2 yıldır her yaz ayında denize girmek isteyen vatandaşların aktarmasız bir şekilde sahillere ulaşımını sağlayan UlaşımPark, bu yılda geleneği bozmadı.

Denize Aktarmasız Ulaşım

07 Haziran 2019 Cuma 12:49

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından her yıl yaz ayında düzenlenen 800K ve 800C hatları, gelen yoğun talep üzerine 15 Haziran 2019 tarihinde seferlerine başlayacak. Kandıra’nın Mavi Bayraklı sahilleri olan Kerpe, Kefken, Kumcağız ve Cebeci’ye aktarmasız ulaşım sağlayan otobüsler, deniz sezonunun açılması ile birlikte bu sene de vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlayacak.

AKTARMASIZ ULAŞIM

UlaşımPark, 2 yıldır vatandaşlar tarafından severek tercih edilen 800CK,800K ve 800C hatlarını 2019 yaz sezonunda da Kocaeli halkının hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Denize giden vatandaşların sıklıkla kullandığı 800’lü hatlar, Kerpe ve Cebeci Mavi bayraklı sahillere aktarmasız ulaşım sağlayacak. Ayrıca 800CK, 800K ve 800C hatları hakkında ayrıntılı bilgi almak ve sefer saatlerini öğrenmek için www.kocaeli.bel.tr ve www.e-komobil.com adreslerinden detaylı bilgiye vatandaşlar ulaşabilecek.

800K HATTININ GÜZERGÂHLARI

15 Haziran 2019 tarihinden itibaren seferlerine başlayacak olan 800K, Körfez - Derince - İzmit - Kerpe güzergâhlarında çalışacak. Cumartesi günü 07:30’da Körfez Belediyesi’nden hareket edecek ilk otobüs sabah ve akşam saatlerinde 30 dakikada bir sefer düzenleyecek. Körfez’den son kalkan otobüs saati 21:30 olarak gerçekleşecek. Kerpe’den ise saat 09:00’da başlayan ilk sefer, pik saatlerde 30 dakika olmak üzere akşam 23:30’a kadar devam edecek ve gidiş-dönüş karşılıklı 34 sefer gerçekleştirecek.

800C HATTININ GÜZERGÂHLARI

15 Haziran 2019 Cumartesi günü seferlerine başlayacak olan bir diğer otobüs hat olan 800C, Körfez-Derince-İzmit-Kefken-Cebeci güzergâhında çalışacak. İlk seferini 07:15’de gerçekleştirecek olan 800C, son seferini ise 21:00’da gerçekleştirecek. Cebeci’den ise ilk seferini 09:30’da gerçekleştirerek olan 800C hattı, son seferini 23:30’da tamamlayacak ve toplamda 34 sefer ile vatandaşlara hizmet edecektir.

HAFTA İÇİ SEFERLERİ 800CK İLE

15 Haziran 2019 Günü Mavi bayraklı sahillere aktarmasız ulaşım gerçekleştirecek otobüslerden bir tanesi de 800CK hattı olacak. Hafta içi de tatilcilerin ulaşımını kolaylaştıracak hat, seferlerini Körfez’den 07:00 – 21:00 arası, Cebeci’den ise 10:00 – 23:00 arası gerçekleştirecek. Vatandaşlara hafta içi hizmet verecek olan 800CK hattı, Körfez-Derince-İzmit-Kerpe-Kumcağız-Kefken-Cebeci güzergâhında çalışacak ve karşılıklı toplamda 28 sefer düzenleyecek

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