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Denizlerimizde (Batı Karadeniz’in Batısı) Kısa Süreli Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

Denizlerimizde (Batı Karadeniz'in Batısı) Kısa Süreli Fırtına Bekleniyor!

18 Aralık 2021 Cumartesi 19:37




Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın; 18.12.2021 Cumartesi 22.00 ile 19.12.2021 03.00 saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; 19.12.2021 Pazar günü 03.00 saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.


Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.


Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.



                                                                                                       KOCAELİ VALİLİĞİ















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