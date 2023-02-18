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Deprem bölgesinde hastalığın önüne geçmek amacıyla hijyen elden bırakılmıyor

Asrın felaketinde büyük hasar gören Hatay’da hastalığın önüne geçmek amacıyla hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları Gölcük Belediye ekiplerince devam ediyor.

Deprem bölgesinde hastalığın önüne geçmek amacıyla hijyen elden bırakılmıyor

18 Şubat 2023 Cumartesi 20:52

  Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde büyük hasar gören Hatay’da depremzedeler için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Hatay’ın tüm ilçelerinde depremzedelerin sağlığı için başlatılan ilaçlama, hijyen, dezenfeksiyon, kemirgenle mücadele ve çöp toplama çalışmaları, Başkan Sezer’in koordinasyonunda devam ediyor. 
  Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer çalışmalar çerçevesinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte Arsuz, İskenderun, Payas, Dörtyol, Belen ilçelerinde depremzedelerle bir araya geldi. Defne ve Antakya'da, enkaz alanlarında ve çadır kentlerde ilaçlama, kireçleme, dezenfeksiyon ve kemirgenle mücadele çalışmasını sürdürüyor. Defne’de Gölcük Belediyesi tarafından oluşturulan aşevinde ise bin 500 kişiye sıcak yemek ikramı her gün devam ediyor. 


İHA
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