Dilovası’na bir güzel haber daha: ‘Millet Bahçesi ihalesi yapıldı’

218 bin 652 m2 alana yapılacak olan ve içerisinde; tema bahçeleri, piknik alanı, yürüyüş parkurları,

dinlenme, spor ve çocuk oyun alanları ve diğer donatı alanlarının da yer alacağı Dilovası Millet

Bahçesi’nin ihalesi dün TOKİ, tarafından gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi’nin yapımına birkaç ay içinde başlayanacağı öngörülüyor.

DİLOVASI’NIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Dilovası Millet Bahçesi’nin, ilçenin çehresini değiştireceğini belirten Başkan Şayir, yaptığı açıklama

da“Seçim beyannamemizde halkımıza taahhüt ettiğimiz bir projemizin daha gerçekleşecek olmasının

mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz ve bölge halkımızın faydalanacağı piknik ve spor alanlarıyla ilçemize

çok yakışacak Dilovası Millet Bahçesi’nin ihalesi dün itibariyle gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik

Bakanlığımız tarafından çalışmalara en kısa zamanda başlanacak.

BAŞKAN ŞAYİR’DEN TEŞEKKÜR

Halkımıza hizmet konusunda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız

Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. İlçemiz adına bu büyük hizmetin kazandırılmasında

emeklerinden ötürü İl Başkanımız Mehmet Ellibeş’e, Kocaeli Milletvekillerimize, Kocaeli Büyükşehir

Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve İlçe Başkanımız İlhan Yıldırım’a şükranlarımı