Dilovası’na bir güzel haber daha: ‘Millet Bahçesi ihalesi yapıldı’

218 bin 652 m2 alana yapılacak olan ve içerisinde; tema bahçeleri, piknik alanı, yürüyüş parkurları,
dinlenme, spor ve çocuk oyun alanları ve diğer donatı alanlarının da yer alacağı Dilovası Millet
Bahçesi’nin ihalesi dün TOKİ, tarafından gerçekleştirildi.
Millet Bahçesi’nin yapımına birkaç ay içinde başlayanacağı öngörülüyor.
DİLOVASI’NIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Dilovası Millet Bahçesi’nin, ilçenin çehresini değiştireceğini belirten Başkan Şayir, yaptığı açıklama
da“Seçim beyannamemizde halkımıza taahhüt ettiğimiz bir projemizin daha gerçekleşecek olmasının
mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz ve bölge halkımızın faydalanacağı piknik ve spor alanlarıyla ilçemize
çok yakışacak Dilovası Millet Bahçesi’nin ihalesi dün itibariyle gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığımız tarafından çalışmalara en kısa zamanda başlanacak.
BAŞKAN ŞAYİR’DEN TEŞEKKÜR
Halkımıza hizmet konusunda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız
Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. İlçemiz adına bu büyük hizmetin kazandırılmasında
emeklerinden ötürü İl Başkanımız Mehmet Ellibeş’e, Kocaeli Milletvekillerimize, Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve İlçe Başkanımız İlhan Yıldırım’a şükranlarımı
sunuyorum” dedi.