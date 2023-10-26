Donanmanın Merkezinde Heyecanlarından Proje

Kocaeli’de 53 dönüm alan askeri alan yapılan protokolün ardından devredildi. Donanmanın merkezi Gölcük'te 53 dönüm arazi üzerindeki yeşil alan korunarak 'Açık Hava Denizcilik Müzesi' yapılacak.

Donanmanın merkezi Gölcük'te 53 dönüm alan Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokolün ardından Gölcük Belediyesi'ne devredildi. Üssün batı bölgesinde yer alan 3 blok lojmanın esaslı onarımı ve Beyoğlu Deresi sınırına J-9 tipi askeri güvenlikli beton duvar Gölcük Belediyesi tarafından yapılarak gerekli şartlar yerine getirildi. İzmit Körfezi’ne kıyısı bulunan 53 dönümlük alanın devralınması sonrası alanda sergilenen askeri objelerde bölgeye yerleştirilerek 'Açık Hava Denizcilik Müzesi' yapılacak. Bölge aynı zamanda donama parkı olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

“53 dönüme yükselmiş oldu”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer “Bulunduğumuz alan daha önce işçi gazinosunun bulunduğu alandı. 2017 yılında yapılan bir protokol çerçevesinde lojmanların bulunduğu alan Gölcük Belediyesi tarafından devralınmıştı. 7 Haziran 2017’de bu yapılan protokol çerçevesinde sadece bununla da alakalı değil, hastaneyle de ilgili çalışma vardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından buradaki lojmanların yerine 224 lojman yapılması halinde devredilecekti. 2017 yılında yapılan protokol bu şekildeydi. Gölcük Belediyesi'nden almış olduğumuz yetkiyle 5 Aralık 2022 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ile yeni bir protokol yaptık. Bu yaptığımız protokol çerçevesinde üssün başka kısmında bulunan 3 blok lojmanın onarımı Gölcük Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. 2017 tarihli protokolde bahsi geçen, hemen arkamızda bulunan askeri güvenlik duvarı Gölcük Belediyesi tarafından yapıldı. Akabinde yine bu alanla alakalı olarak Milli Savunma Bakanlığı'yla tekrar protokol yaptık. Bu da 28 Temmuz 2023 tarihli, şu anda bulunduğumuz alan 5 bin 300 metrekaredir, deniz kıyısında dolgu alanı. Daha önce protokoldeki 45 bin metrekarelik alana ilave olarak, bu 5 bin 300 metrekarelik alan da alındı. Şu bulunduğumuz alan 53 dönüme yükselmiş oldu, 28 Temmuz 2023 tarihli protokole göre şuanda ulunduğumuz alan, ana üs komutanlığı içerisinde bulunan askeri objelerin sergilendiği bir açık hava müzesi olacak. Taslak olarak da bu objelerin kenar bölgeleri yerleştirilmesi planlandı. Büyükşehir belediye meclisimizden geçen karar uyarınca bulunduğumuz alan sosyal kültürel tesis alanı olarak planlandı" dedi.

“Ağırlıklı olarak yeşil alanın korunmasına gayret edeceğiz”

Duvarları yıkarak alanı şimdiden Gölcüklülerin kullanımını açtıklarını ifade eden Ali Yıldırım Sezer, “12 blok lojmanla alakalı olarak bunlar 1980’li yıllarda yapılan lojmanlar. 2017 yılında yapılan protokolde de Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni lojmanların yapılması halinde teslimi şartı da öngörüldü belirterek söylüyorum. Bunlarla alakalı olarak performans analizi yapıldı. Teknik inceleme yapıldı. Ve bunların onarım ve güçlendirme maliyetlerinin en düşük yüzde 84 olduğu belirlendi. Bu alanın da sosyal kültürel tesis olarak da belirlenmesiyle lojmanların yıkımı yapılan ihale sonucunda Gölcük Belediyesi tarafından başlanıldı. Mareşal Gazi Çakmak Caddesi'nde şu an inşası devam eden hükümet konağından sonra Kavak’lı tarafına doğru yaklaşık birkaç yüz metre yürüdükten sonra bulunduğumuz ve Donanma Parkı olarak nitelendirdiğimiz alana girmek mümkün olacak. Gölcüklü hemşerilerimizin sosyal faaliyetlerini yapabilecekleri yemeklerini yiyebilecekleri, çaylarını, kahvelerini içebilecekleri tesisler yer alacak. Fakat ağırlıklı olarak yeşil alanın korunmasına gayret edeceğiz. Netice itibariyle Gölcük'ün böyle bir alana 53 dönümlük bir yeşil alana kavuşması bizim açımızdan ve Gölcükler açısından Tarihi bir an” dedi.







İHA