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Düğünlerde Havaya Ateş açmak yasaklandı

İçişleri Bakanlığınca, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderildi.

Düğünlerde Havaya Ateş açmak yasaklandı

26 Ekim 2018 Cuma 14:23

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların meydana geldiği belirtildi. 

Yaşanan üzücü olayların kamuoyunda tedirginliğe ve kamu düzeninin sorgulanmasına neden olduğunun vurgulandığı genelgede, vatandaşların can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi için ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerden gerekli önlemlerin alınması istendi. 

Alınması gereken tedbirlerin aktarıldığı genelgeye göre, valilikler, düğün, nişan gibi kutlamalarda silah kullanılmaması ve havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alacak. 

Organizasyonlara davetli olarak katılan ve ihbar, tutanak altına alma ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmeyen kolluk görevlileri hakkında soruşturma açılacak. 

Muhtarlar da bölgelerinde havaya ateș açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek. 

"Mutluluğa Kurșun Sıkma Geleceği Karartma" afişi 

Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda, havaya ateş açılmamasına, silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanacak "Mutluluğa Kurșun Sıkma, Geleceği Karartma" yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şekilde alanlara asılacak. 

Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespitinde hakkında disiplin işlemi başlatılacak. 

Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına dikkat edilecek.



AA
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Havaya Ateş Açmak YasaklandıGenelgeIçişleri
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