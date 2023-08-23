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Eğlence çocukların ayağına geliyor

Başiskele Belediyesi, yaz tatili boyunca "Mahallemde Şenlik Var" ekibiyle çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Eğlence çocukların ayağına geliyor

23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:53

  Başiskele Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yaz da “Mahallemde Şenlik Var” etkinliğiyle eğlenceyi çocuklarının ayağına getirdi. Yaz tatili boyunca "Mahallemde Şenlik Var" konseptiyle gezici tiyatro ekibi, çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden eğlenceli anlara sahne olan etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Gezici tiyatro ekibi; tiyatro gösterileri, kukla gösterileri, eğlenceli oyunlar, yarışmalar ve transformers maskotları ile mahalle mahalle gezerek gittiği yerleri şenlendiriyor. Aileleriyle birlikte şenlik alanına gelen çocuklar, gösterilerle bolca eğleniyor. Şarkılar eşliğinde eğlenen çocuklar, etkinlik alanında ücretsiz dağıtılan patlamış mısır ve pamuk şekerlerini de afiyetle yiyor. Çocuklar için ekipler her gün başka bir bölgede etkinliklerini gerçekleştirmeye devam ediyor. 


İHA
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