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Elektrik Telleride Can Verdi

İzmit'te, Yüksek Hızlı Tren (YHT) rayları üstündeki elektrik direğine çıkan bir şahıs yüksek gerilim akımına kapılıp yanmaya başladı.

Elektrik Telleride Can Verdi

15 Mart 2017 Çarşamba 22:54



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektrik telleri üzerindeki kişiye müdahale edemedi. Tren seferlerinin iptal edilmesi için irtibata geçildi. Ancak olayın sefer saatinin denk gelmesi nedeniyle bir tren geçiş yaptı.

SEFERLER DURDURULDU

Seferlerin durdurulmasının ardından öldüğü belirlenen kişinin cesedi, asansör getirilerek indirilmeye çalışıldı.Ölen kişinin telleri kesmeye çalıştığı, elinde bulunan kerpetenin yere düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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