Ellerini Bantladılar Sonra.. Çayırova 'da, Azerbaycan uyruklu bir tır sürücüsünün ellerini koli bandıyla bağladıktan sonra tır, bir miktar para ve cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheliyle aracı satın alan kişi gözaltına alındı.

09 Mart 2017 Perşembe 10:14

Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu bir kişinin, yanına gelen kar maskeli kişiler tarafından pompalı tüfekle tehdit edilerek elleri koli bandıyla bağlandıktan sonra çekici, dorse, 800 doları, 400 lirası ve cep telefonunun gasbedildiğini ihbar etmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bir süre yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler Ş.Ç, Y.Y. ve S.D'yi İstanbul'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Zanlıların olayda kullandıkları araç içinde yapılan aramada 1 av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 2 kar maskesi, eldiven, sahte ehliyet ve özel yapım bıçak ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin 27 Ekim'de Gebze'den bir başka tırın çalınması olayının da failleri oldukları, çaldıkları araçları Ankara Ostim Sanayi Sitesinde yedek parçacılık yapan Ü.K'ye 45 bin liraya sattıkları tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Ü.K'nin iş yerinde yapılan aramada tırlar da bulundu. Şüphelilerden Ş.Ç'nin hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından arandığı ve hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, S.D'nin de mala zarar verme suçundan arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.



