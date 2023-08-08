YEŞİLÇAM DÖNEMİ FİLM KASETLERİ, NOSTALJİK ŞARKILAR
Yaklaşık 12 metrekarelik dükkanını eski dönemin televizyonları, hem VHS hem de BETA türü kaseti olan videolar, müzik setleri, pikaplar, teyp kasetleri, video kasetleri, abajurlar, bozuk ve banknot paraları sergileyen Yüksel mahalle sakinlerinin gün içinde ziyaret ettiği bir adres haline gelmiş durumda. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yüksel zaman zaman bazı ürünleri satın alma talepleriyle karşılaşsa da dükkanına astığı “SATILIK DEĞİL” levhasıyla satış yapmadığı yanıtını veriyor. (ÜMİT ÜLKER)
Emekli oldu kendini nostaljiye adadı
Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde yaşayan emekli elektrik teknisyeni dükkanını antika ve nostaljik döneme ait ekipmanlarla doldurup, dükkanını vatandaşların ziyaretine açtı.
YEŞİLÇAM DÖNEMİ FİLM KASETLERİ, NOSTALJİK ŞARKILAR