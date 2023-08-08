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Emekli oldu kendini nostaljiye adadı

Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde yaşayan emekli elektrik teknisyeni dükkanını antika ve nostaljik döneme ait ekipmanlarla doldurup, dükkanını vatandaşların ziyaretine açtı.

Emekli oldu kendini nostaljiye adadı

08 Ağustos 2023 Salı 12:15

Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde yaşayan emekli elektrik teknisyeni dükkanını antika ve nostaljik döneme ait ekipmanlarla doldurup, dükkanını vatandaşların ziyaretine açtı. Gebzeli Adem Yüksel, Emeklilikten sonra burası benim için bir hobi oldu.  Daha önceleri kahvelerde çok takılıyordum.  Fakat arkadaşlara da tavsiyem emekli olan arkadaşlara kendileri hobi yapmaları  bu kahve alışkanlıklarından kurtulmaları.  Burası beni çekiyor.  Burada beni oyalıyor.  Büyük bir zevk alıyorum bu eskilerden. Yaşadıkça gördükçe” diye konuştu. Uzun yıllar özel sektörde elektrik teknisyeni olarak çalıştıktan sonra emekli olan Adem Yüksel isimli vatandaş kendini nostaljiye adadı. Sadece kendisini nostaljiye adamakla kalmayan Adem Yüksel ailesinden kalan, biriktirdiği ya da etrafından kendi imkanlarıyla bulduğu topladığı günlük hayatta da kullanılmış olan  antika ya da nostaljik dönem ürün el aletleri ile gereçlerini dükkanında sergiliyor.  Konuyla ilgili olarak Yüksel “Dükkanımı hobi olarak kullanıyorum.  Köye gittiğim zaman dedemden ninemden kalan eşyaları eski  eşyaları getirerek kendime bir hobi dükkanımı yaptım.  Burası gençlerin ara sıra gelip merak edip bakıyorlar. Tabi onların da  bilmediği bazı ürünler oluyor. Onları soruyor.  Ben de tabi bunların cevabını veriyorum. Bu şu işe yarar bu böyledir diye.  Gebze’de mini ve küçük olmasına rağmen  yani Gebze’de böyle büyük bir yer olabilse. Burası minik 12 metre karelik bir alanı kapsıyor. Dükkanım böyle” diye konuştu.

YEŞİLÇAM DÖNEMİ  FİLM KASETLERİ, NOSTALJİK ŞARKILAR

Yaklaşık 12 metrekarelik dükkanını eski dönemin televizyonları, hem VHS hem de BETA türü kaseti olan videolar, müzik setleri, pikaplar, teyp kasetleri, video kasetleri, abajurlar, bozuk ve banknot paraları sergileyen Yüksel mahalle sakinlerinin gün içinde ziyaret ettiği bir adres haline gelmiş durumda. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yüksel zaman zaman bazı ürünleri satın alma talepleriyle karşılaşsa da dükkanına astığı “SATILIK DEĞİL” levhasıyla satış yapmadığı yanıtını veriyor. (ÜMİT ÜLKER)

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