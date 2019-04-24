En Şık Kalp Kolye Tasarımları

Sevginin en masum ve kusursuz hali olan aşk duygusunu, zarif ve ihtişamlı tasarıma sahip kalp kolye modelleriyle ifade etmek oldukça romantik bir seçenektir.

Kalp Kolye Modelleri

Aşk duygusu kalbi kapladığı zaman insanların düşünce ve davranışlarını da kendi boyasıyla boyar. Hiç umulmadık anlarda kişinin dilinden en anlamlı aşk sözcükleri dökülür. Kişi, aşk duygusunu ona yaşatan insana, sahip olabileceği en değerli hediyeleri sunmak ister. Sevgiliye verilebilecek en değerli hediyelerden birisi de hiç şüphesiz aşkın en anlamlı temsilcisi olan kalp kolyetasarımlarıdır. Kalp kolyeler, birbirlerine sevgi dolu bakan çiftlerin aşklarının boyut kazanmış halidir. Bu kolyeler hediye edilen kişiye "kalbim ömür boyu senin için atacak" mesajı vermektedir. Böylelikle kadınların aşkı iliklerine kadar hissetmelerini sağlayan bu kolye, boyunlarında taşıyacakları en değerli aksesuarları olacak. Sevgilisinin yüzündeki tebessüm olmak isteyenlerin en çok tercih ettiği modeller arasında yer alan kalp kolyeler aşkın en zarif ifade yöntemidir.

Kadınlar duygu dolu, anlam yüklü kolyelere çok değer verir. Kalp kolyeler kadınların gerdanında yer aldıkça onlara aşkı ve ne kadar değerli olduklarını hatırlatacak. Tek kalpten oluşan tasarımlar olduğu gibi iç içe geçmiş kalplerden oluşan kolye tasarımları da bulunmaktadır. Çiftlerin birbirlerine olan bağlılığını ve kalplerinin kenetlendiğini temsil eden bu kolyeler, duyguların tercüman edilmesi için en ideal yöntemlerden biridir. Kalp kolyeler sadece sevgiliye değil; anneye, arkadaşa, kız kardeşe de hediye edilebilir. Kolyeler altın ve gümüş olmak üzere farklı materyallerden üretilmektedir. Mortaki.com farklı tasarımlara sahip en şık kalp kolyeleri kullanıcılar için bir araya getiriyor.



Altın Kalpli Kolye Seçenekleri

Sevgiliye hediye edilecek bir kolye, söylenecek aşk dolu bir sözden daha etkili ve uzun ömürlüdür. Nice aşklara şahitlik etmiş ve nice aşıkların duygularına tercüman olmuş altın kalpli kolyeler de, sevgiliye hediye edilebilecek en anlamlı aksesuarlardan biridir. Her zevke hitap edebilmesi ve kişilerin aradıklarını kolayca bulabilmeleri için farklı tasarımları bir araya getiren Mortakı, kalpli kolye modelleriyle sevgilerini taçlandırmak isteyen aşıklara birbirinden şık alternatifler sunuyor. Kolyeler; taşlı, taşsız ve kişiye özel modellerden oluşmaktadır. Birbirine aşkla bağlı olan çiftler için özenle hazırlanan altın kalpli kolyeler, hem aşkın hem de şıklığın en nadide temsilcisi olmayı başarıyor.

Kişiye özel kalpli kolyeler, isim yazılı kolyeler ve harfli kolyeler olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Ortada aşkın eşsiz temsilci olan kalp motifi ve kalbin yanında aşık çiftlerin isimlerinin baş harflerinin bulunduğu kalpli harf kolye en sevilen modeller arasında yer alıyor. En özel duyguların tek bir kolyede toplanması, aşkın tarifini kolaylaştırmakla birlikte çiftlerin birbirlerine besledikleri sevgiyi de artıyor. Harfli kalp kolyelerin yanı sıra benzer kategoride olan isim kalp kolyeler de en çok tercih edilen modellerden biridir. Kalp motifinin ve çiftlerin isimlerinin yer aldığı bu şık kolyeler de romantizmin iliklere kadar hissedilmesine kapı aralıyor. Mortakı, kullanıcılara var olan tasarımların dışında kendi tasarımlarını üretme imkanını da veriyor. Kişilerin profesyonel ya da amatör bir şekilde çizdiği modeller, takı uzmanları tarafından hazırlanarak kişilerin beğenisine sunuluyor. Hayalindeki en özgün takıya sahip olmak isteyen takı tutkunları, kendin tasarla seçeneğini kullanarak kendi tasarımı olan aksesuarları kullanabilir ve sevdikleri kişilere hediye edebilirler.