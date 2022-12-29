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ERBAKAN VAKFI ÇAYIROVA MEKKE’NİN FETHİNİ KUTLAYACAK

Erbakan Vakfı Çayırova ilçe teşkilatı, 31 Aralık gecesi Mekke’nin fethini kutlayacak.

ERBAKAN VAKFI ÇAYIROVA MEKKE'NİN FETHİNİ KUTLAYACAK

29 Aralık 2022 Perşembe 21:22


Akademisyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, dünya Kur’an okuma birincisi Mehmet Bilir, Çoban Mustafa Paşa Camii imam hatibi Adem Akbaş ve ilahi ezgi sanatçısı Murat Belet’in katılacağı program Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 31 Aralık saat 19.30’da başlayacak.

Programla ilgili basın açıklaması yaparak tüm Çayırovalıları etkinliğe davet eden Erbakan Vakfı Çayırova ilçe başkanı Adem Yıldız, 1392 yıl önce gerçekleşen Mekke’nin fethi dünyanın en önemli olaylarından bir tanesi ve insanlık tarihinin en parlak sayfasıdır. Mekke’nin fethi; müslümanların hayatında umutsuzluğa yer olmadığını, küfrün geçici imanın kalıcı olduğunu gösterir dedi.

Yıldız, batı taklitçiliğini benimsemeyip kendi inancımızı ve kendi fethimizi idrak edebilmek amacıyla düzenlediğimiz programımıza tüm Çayırovalı hemşehrilerimizi 31 Aralık gecesi saat 19.30 ‘da Necmettin Erbakan Kültür Merkezine davet ediyorum ifadelerini kullandı.

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