ESKİHİSAR'da KATLİAM !

Eskihisar, bu sabah güne Balık katliamıyla uyandı. Yasak bölgede gece yarısı balık avlayan bazı kişiler, ince balıkları sahilde bırakarak Balık katliamına yol açtılar. Yaklaşık 800 Kg balık kıyıda beklerken, vatandaşlar yaşanan sorumsuzluğa tepki gösterdiler. Konuyla ilgili açıklama yapan Eskihisar Balıkçılar Kooperatifi, dün gece denize açılan ve kimliği belirsiz kişilerin, yasak derinlikte Gırgırla avlandıklarını belirttiler. Dün sabah Atabay koyunda 800 kg balıkla karşılaştıklarını ifade eden Kooperatif yönetimi, bu kişilerin tespit edilmesini istediler.

BU KİŞİLER TESPİT EDİLMELİ

Bu sabah Atabay koyunda kıyıdaki Balık katliamıyla karşılaştıklarını belirten Kooperatif yönetimi, yasak bölgede yapılan bu balık katliamının önüne geçilmesini istediler. Bu kişilerin büyük balıkları alarak 800 kg civarında ki ince balıkları kıyıda bıraktıklarını belirten Kooperatif yönetimi, “Bu kişilerin tespit edilmesini istiyoruz. Bu Gebze’nin sahibi yok mu? 15 günde daha beklemiş halinde büyük olacak bu balıklar katliama maruz kaldılar.”dedi. Vatandaşlar da Gebze’nin denizine sahip çıkılmasını isteyerek bu manzaraların önüne geçilmesini istediler.