ESKİŞEHİRDE BİR ALLAH DOSTU

Kitabesi olmadığı için yapım tarihi bilinemeyen tekke, Mevlana’nın yakın dostu Şeyh Şahabettin Sühreverdi ve oğlu Şeyh Muhiddin'in sandukasının bulunduğu türbedir. Eskişehir Mevlevi Dergahı’nda bulunan ve Mevleviliği burada anlatan önemli zatlar hayatlarının önemli ve uzunca kısmını burada geçirdikten sonra Eskişehir’de vefat edince burada defnedilmişler ve halk tarafından mütevazı türbeler inşa edilmiştir.