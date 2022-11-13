ESKİŞEHİRDE BİR ALLAH DOSTU

Şeyh Şehabettin Türbesi (Salı Tekkesi), Eskişehir'in Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan tekke ile ilgili tarihi bilgiler
Kitabesi olmadığı için yapım tarihi bilinemeyen tekke, Mevlana’nın yakın dostu Şeyh Şahabettin Sühreverdi ve oğlu Şeyh Muhiddin'in sandukasının bulunduğu türbedir. Eskişehir Mevlevi Dergahı’nda bulunan ve Mevleviliği burada anlatan önemli zatlar hayatlarının önemli ve uzunca kısmını burada geçirdikten sonra Eskişehir’de vefat edince burada defnedilmişler ve halk tarafından mütevazı türbeler inşa edilmiştir.
Enine dikdörtgen planlı, içten düz ahşap tavan, dıştan kiremitli çatı ile örtülü basit bir yapıda olan türbe, kerpiç malzeme ile inşa edilmiş duvarları dıştan ve içten sıvalı ve kireç badanalı olup, üst örtü çıtalı ahşap tavandır. Türbe kuzeybatı cephede yer alan üçer tane ve kapının yanında yer alan bir adet dikdörtgen pencere ile aydınlanır. Türbenin içinde sade ikişer sanduka yer almaktadır.
Ziyarete açık olan yapı 1984 yılında çevre sakinleri tarafından aslına uygun olarak onarılmıştır. 2009 yılında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.(kaynak Vikipedi)