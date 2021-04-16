Ev Dekorasyonunda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Eviniz, kendinizi en iyi ve güvenli hissettiğiniz konfor alanınızdır. Dolayısıyla da, ev dekorasyonunuzu kendi zevkinize göre belirlemeniz konfor alanınızın daha işlevsel olması açısından büyük bir öneme sahiptir. Dekorasyon öncelikle hislerinizi, duygularınızı ve zevkinizi en iyi şekilde yansıtmalıdır. Kendinizi evinizde rahat ve huzurlu hissedebilmeniz için evin tasarımının ve konforunun size hitap etmesi oldukça önemlidir. Kendi zevkinizi yansıttığınız bir ev dekorasyonu, evinize dair aidiyet duygunuzu da artıracağı için büyük bir öneme sahiptir. Evini yeniden dekore etmek isteyenler için ev dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan bahsedeceğiz.

Ev Dekorasyonunda Dikkat Edilmesi Gereken 5 Şey



1- Evinizin tarzınızı yansıttığından emin olun.

Dekorasyonda doğru tercih yapmanın önemi büyüktür. Ev, konfor alanınız olduğu için tarzınızı yansıttığından emin olun. Mobilya seçiminde ister kullanılmamış, isterseniz de 2. el eşya tercih edin hiç önemli değil. Önemli olan satın alacağınız mobilyanın sizin zevkinizi en iyi şekilde yansıtmasıdır. Kendi zevkinizi yansıtan eşyalara sahip olmanız, evinizde kendinizi daha iyi hissetmenize sebep olur. Bu nedenle, mobilya ve diğer eşyaların seçiminde kendi beğenilerinizi yansıttığınızdan emin olmanızda fayda var.



2- Duvar dekorasyonuna dikkat!

Duvar rengi, odaların bütünlüğü için oldukça önemli bir detaydır. Şayet eviniz küçükse ve fazla güneş ışığı almıyorsa açık renk duvar boyası tercih etmek en doğrusudur. Açık renk boya, evin daha ferah görünmesine yardımcı olur. Duvarlara hareketlilik kazandırmak için duvar kağıdı tercih edebilirsiniz. Ya da tercihinizi renklilikten yana kullanmak istiyorsanız, her bir duvarı birbiriyle uyumlu farklı renklere boyayabilirsiniz. Dekopasaj, ev dekorasyonuna dair birbirinden şık 2. el ürünleri ilgilisiyle buluşturuyor. Bunun yanı sıra, Dekopasaj’da ev dekorasyonuna dair oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan İkea ürünleri de yer almaktadır. İkea online alışveriş yapmak isteyenler için geniş bir ürün skalasına sahiptir. Siz de beğeninize uyan, ihtiyacınızı karşılayacak ikinci el eşyalara dekopasaj.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

3- Doğru zemine karar vermek oldukça önemli.

Ev dekorasyonunun bütünlüğü açısından doğru zemine karar vermek büyük bir öneme sahiptir. Taş, parke, halı ya da granit seçiminde bir iç mimardan yardım almanızda fayda var. Eviniz küçükse taş döşeme ve parke seçimlerinizin açık renk olmasına özen gösterin. Bu seçim, evin daha ferah görünmesine yardımcı olacaktır. Ve zemin seçiminin tüm odalarda aynı olması senkronizasyon açısından da oldukça önemlidir. Bir odada açık renk parke tercih edildiyse, diğer odalarda da aynı parkenin kullanılmasına dikkat edilmelidir.



4- Mobilya seçiminizle göz kamaştırın.

Mobilya seçimi, ev dekorasyonu için en önemli detaydır. Her oda için en ideal mobilyayı satın aldığınızdan emin olun. Mobilya seçiminizi ikinci el eşya satış sitelerinden yapabileceğiniz gibi kullanılmamış ürünleri de tercih edebilirsiniz. Önemli olan satın alacağınız mobilyanın evinizin diğer detaylarıyla uyum yakalamasıdır. Mobilya seçiminde koltuk takımları önemli bir konuma sahiptir. Her zevke hitap eden birbirinden farklı modelleriyle İkea koltuk tasarımlarına göz atabilirsiniz. Spor ya da avangart koltuk takımı tasarımlarıyla evinizin dekorasyonu göz kamaştırabilir. Yatak odası tasarımında da; yatak başlığı, komodin ve dolapların uyumuna dikkat edilmelidir. İkea dolap modelleriyle, odanıza marjinallik katacak tasarımları beğeninize sunuyor.



Mutfak tarafında da mutfak dolaplarının ve tezgahın rengi büyük bir öneme sahiptir. Ferah bir mutfakta koyu renk dolap ve tezgah tercih edilebilirken, küçük mutfaklarda açık renk tezgah ve mutfak dolaplarının tercih edilmesi önerilir.



5- Perdeler ve aydınlatmalar ev dekorasyonunun tamamlayıcısıdır.

Perde ve aydınlatma seçimleri ev dekorasyonu için önemli bir konuma sahiptir. Perdelerin sade ve uyumlu renge sahip olması mobilya değişikliği yapılsa da, kullanılmaya devam edilmesi için oldukça önemlidir. Aydınlatmalar da, mobilya ve diğer eşyaların görünümünü zenginleştiren en temel detaylardan biridir. Aydınlatmalar ya tavana entegre olacak şekilde ya da evin belirli köşelerini renklendiren abajurlar şeklinde tercih edilebilir.