Evde Spor Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evde spor yapmak, birçok kişi için yeni yeni alışkanlık haline geliyor. Uzmanlar, spor salonlarına gitmek yerine evde egzersiz yapanların kendilerine özen göstermesi konusunda birleşiyor. Spor meraklıları, dikkat etmeleri gereken noktalar konusunda uyarılıyor. Evde spor yaparken en yüksek verimi almak, yaşamınızı egzersizle daha sağlıklı hale getirmek elinizde, hayata değer katacak önerilerimiz sizlerle:

Evde Egzersiz Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evde spor yapanların, egzersize açma-germe çalışmaları ile başlaması gerekiyor. Isınma hareketleri sayesinde yapılan egzersizden alınan verim artıyor, ayrıca sakatlanma riski azalıyor. Vücudu spora hazırlayan hareketlerin ardından yoğun egzersiz programına başlayabilirsiniz. Yüksek tempolu hareketlerin sonunda, yeniden soğuma çalışması için germe hareketlerinin tekrarı önem arz ediyor. Böylece spor sonrası oluşan kas ağrılarının rahatlıkla önüne geçilebiliyor.

Evde Spora Yardımcı Giyim Ürünleri

Evde spor yapanların üzerinde spora destek olacak esnek kıyafetlerin olması gerekiyor. İç giyimde sporcu sütyenleri, pamuklu iç çamaşırları tercih ediliyor. Spor kıyafetlerin ise nem transferi vadeden likralı kumaşlardan olmasına ihtiyaç duyuluyor. Böylelikle egzersiz sırasında terlense bile kıyafetler ekstra ağırlık oluşturmuyor. Hareketi kısıtlamayacak esnek kumaşlar, bol kesimler rahatlık vadediyor. Kişiler, mat üzerinde pilates veya yoga gibi çalışmalar yapacaksa, ayaklarının kaymaması için silikonlu çoraplar giyebiliyor. Söz konusu koşu bandı olduğunda ise muhakkak ayakkabı giyilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Siz de evde spor yapmak için dolabınızı özel seçilen sportif kıyafet ve aksesuarlarla yenileyebilirsiniz. Eğer hangi markadan alışveriş yapacağınızdan emin değilseniz hem Penti gibi spor koleksiyonu olan markaları hem de Adidas gibi profesyonel sporcuların da seçimi olan firmaların ürünlerini tercih edebilirsiniz.

Vitamin ve Mineralleriniz Tam mı?

Düzenli spor yapanların vücutlarının sağlıklı olabilmesi için vitamin ve mineral destekleri almaları tavsiye ediliyor. Vücudun bağışıklık sistemlerinin desteklenmesi, egzersiz sırasında sakatlanmaların olmaması için beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlıklı bir bedene sahip olmak için magnezyum, kalsiyum, fosfor gibi mineralleri almaya özen göstermelisiniz. Kondisyonunuzu güçlü tutmak, eklem ağrısı sorunlarını daha az yaşamak için D vitamini desteği almayı tercih edebilirsiniz.

Beslenme Rutininizi Gözden Geçirin

Uzmanlar, spor sırasında aşırı yorgunluk hissinin önüne geçmek için spor öncesi beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Egzersiz öncesinde karbonhidrat, lif ve protein bakımından zengin yiyecekler yemelisiniz. Spor sırasında rahatsız olmamak için egzersizden 1-2 saat kadar önce yemeye son vermeli ve metabolizmayı hızlandırmak için bir fincan şekersiz ve sütsüz kahve tüketmelisiniz. Aşırı yağlı öğünlerden kaçınmalı ve spor sırasında sıvı desteği almayı ihmal etmemelisiniz. Egzersizin ardından kas ağrısını önlemek için bir maden suyu içebilirsiniz. Yaklaşık yarım saat sonrasında protein yoğunluklu yiyecekler tercih ederek kas yapımına destek verebilirsiniz.

Uyku Düzeni Oluşturulmalı

Sağlıklı bir egzersiz düzeni için yeterli uyku alımı kilit önemde görülüyor. Evde uyku düzeninizi koruyarak güne enerjik başlayabilir ve spor sırasında motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz. Her gün hemen hemen aynı saatlerde uyumaya ve uyanmaya dikkat etmelisiniz. Uzmanlar, gün içinde en az 6 saat uyumak gerektiğini işaret ediyor. Kaliteli bir uyku uyumak, spor performansını direkt etkiliyor.

Siz de evde spor alışkanlığınızı geliştirebilmek için önerilerimize kulak verebilirsiniz. Spor dolabınız, vitamin ve mineral destekleriniz, sağlıklı beslenme için yiyecekleriniz hazırsa gönül rahatlığıyla evde spor yapabilirsiniz. Önerilerimiz sizin için olduğu kadar sevdikleriniz için de geçerli. Evde spora başlamak isteyen sevdiklerinize hediye olarak spor kıyafetleri, ayakkabılar alabilirsiniz. Özel günlerde onların sağlıklı bir ömür sürmesine yardımcı olacak hediyeler seçmek, en iyi alternatif değil mi?

Sevgililer günü için hediye olarak sağlıklı yaşam yardımcılarına yönelebilir, sevdiklerinizi mutlu edecek seçimlerle onların evde egzersiz motivasyonunu tamamlayabilirsiniz.