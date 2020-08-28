Evidea yeni mağazasıyla Kocaeli’de!

2019 yılında gerçekleşen yeni ortaklık yapısı sonrasında altyapısal çalışmalarını tamamlayan ve güçlü e-ticaret kimliğine ek olarak perakende mağaza zinciri yapısıyla da müşterileriyle buluşan Evidea, büyüme hamlesine devam ediyor. Özellikle kadın tüketicileri heyecanlandıracak yeni Evidea mağazası “Burada her şey evim için” sloganıyla 28 Ağustos Cuma günü Kocaeli Symbol AVM’de açıldı! Yeni Evidea mağazasını ziyaret edenler, açılışa özel kampanya kapsamında 500 TL ve üzeri alışverişe anında 100 TL indirim kazanıyor.

Mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev yaşam kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunan Evidea, perakende ağını genişletmek üzere mağaza yatırımlarına devam ediyor. Evidea’nın yeni mağazası, 28 Ağustos Cuma günü Kocaeli Symbol AVM’nin 1.katında kapılarını açtı. Evidea, açılışa özel kampanyasıyla 500 TL ve üzeri alışverişe anında 100 TL indirim fırsatı da sunuyor. Küçük ev aleti ürünleri haricindeki tüm ürünlerde geçerli kampanya, 6 Eylül’e kadar devam edecek. Evi için alışveriş yapmak ve evine değer katmak isteyenlere; kaliteli, trend, ustalık gerektirmeyen ürünleri makul fiyatlarla sunan Evidea, 6 yıl içinde 110 mağaza açmayı planlıyor. Evidea, çoğunluğu alışveriş merkezlerinde yer alacak, ortalama 1600 m2 büyüklüğündeki keyifli ve ferah mağazalarında, tüketicilerin dekoratif fikirler bulup ilham alabileceği bir ev alışverişi deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Kocaeli’deki ilk mağazasını hizmete sunan Evidea’nın şube açılışları 2020 yılı boyunca Türkiye’nin önde gelen alışveriş merkezlerinde devam edecek.