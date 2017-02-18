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Evlenenlere 10 bin 962 TL

Yuva kurmak istyenlere devlet katkısı veriliyor.

Evlenenlere 10 bin 962 TL

18 Şubat 2017 Cumartesi 13:16

 Evlenene 10 bin 962 TL
Bankada birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlar, 5 bin 481 liraya varan devlet katkısı alabiliyor. Çiftler ayrı ayrı uygulamadan yararlanıp, tutarı ikiye katlayabiliyor

Yuvalar artık devlet katkısıyla kuruluyor. Bankada 'çeyiz hesabı' açıp 3-5 yıl birikim yapanlara evlendiklerinde devletten maddi destek alma imkanı getiren uygulama büyük ilgi gördü. 18 Nisan 2016'da başlayan uygulama kapsamında, 31 Aralık'a kadar 26 bin 875 kişi  açtı. 14 bankada açılan hesaplarda 20 milyon 536 bin 405 lira birikti. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapması ve evlilik tarihinden önce en az 3 yıl hesaba düzenli  yapması gerekiyor. Çiftlerden kriterleri yerine getiren her bir eş devlet katkısından ayrı ayrı yararlanarak tutarı ikiye katlanabiliyor. İşte çeyiz hesabının şartları:
✖ Açılan hesaba düzenli ödeme gerekiyor. Bu yıl aylık ödemede alt sınır 109,62, üst sınır 1.096,2 lira.
✖ Aylık ödeme planını seçenlerin 1 dönem içinde 3 defadan fazla ödemeyi aksatmaması şart.
✖ Devlet katkısında evlilik tarihindeki birikim esas alınacak. Ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki tutarın % 10'u (en çok 4 bin 385 lira); 48-59 ay arası olanlar %15'i (en çok 4 bin 933 lira); 60 ay ve üzeri yüzde 20'si (en çok 5 bin 481 lira) kadar katkı alacak..


kaynak Takvim
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