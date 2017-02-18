Evlenenlere 10 bin 962 TL

Bankada birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlar, 5 bin 481 liraya varan devlet katkısı alabiliyor. Çiftler ayrı ayrı uygulamadan yararlanıp, tutarı ikiye katlayabiliyor

artık devlet katkısıyla kuruluyor. Bankada

açıp

evlendiklerinde devletten maddi destek alma imkanı getiren uygulama büyük ilgi gördü. 18 Nisan 2016'da başlayan uygulama kapsamında, 31 Aralık'a kadar 26 bin 875 kişi

açtı. 14 bankada açılan hesaplarda

birikti. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapması ve evlilik tarihinden önce en az 3 yıl hesaba düzenli

yapması gerekiyor. Çiftlerden kriterleri yerine getiren her bir eş devlet katkısından ayrı ayrı yararlanarak tutarı ikiye katlanabiliyor. İşte çeyiz hesabının şartları:

✖

düzenli ödeme gerekiyor. Bu yıl aylık ödemede alt sınır

üst sınır

✖

ödeme planını seçenlerin 1 dönem içinde

ödemeyi aksatmaması şart.

✖

katkısında evlilik tarihindeki birikim esas alınacak. Ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki tutarın % 10'u (en çok

); 48-59 ay arası olanlar %15'i (en çok

); 60 ay ve üzeri yüzde 20'si (en çok

) kadar katkı alacak.