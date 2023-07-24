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Gebze Ailesi Piknikte Bir Araya Geldi

Gebze Belediyesi personelleri, Başkan Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde düzenlenen piknikte aileleriyle birlikte bir araya gelerek güzel bir gün geçirdi.

Gebze Ailesi Piknikte Bir Araya Geldi

24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:43

Gebze Belediyesi personelleri, Başkan Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde düzenlenen piknikte bir araya geldi. Gebze Teknik Üniversitesi bahçesinde gerçekleşen piknikte aileleri ile birlikte vakit geçiren Gebze Belediyesi personelleri güzel havanın tadını çıkarttı. Çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında eğlenirken ebeveynler ise yerel sanatçıların verdiği konserlerle müziğin tadına doydu.

BAZI ANLAR VARDIR UNUTULMAZ

 Piknikte personellere hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz ‘Değerli mesai arkadaşlarım bugün burada bir aile olarak piknik etkinliği icra ediyoruz beraberce hasbihal etmiş olacağız. Bazı anlar ömür boyunca unutulmaz ve gelecekte hatıra olarak anlatılır bugün de inşallah o günlerden birisi olarak hatıralarımızda kalır. Biz birliğimizi ve dirliğimizi daima korumak için mücadele eden bir milletin evlatlarıyız mayamıza beraberlik vardır bunu en son Hatay-Kahramanmaraş-Adıyaman depreminde gördük. Bu ülkenin evlatları vatanın en uzak köşesinden yardım için koştular. Bugün aramızda bu kardeşlerimizden çokça var. Bu ne demek oluyor. Bu milletin evlatları kim var diye seslenildiğinde ben varım diyen azme ve ruha sahibiz. Ben bir kez daha Gebze Belediyesi aileme Gebzeli hemşerilerimize sundukları hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz Gebzeli hemşerilerimize hizmet etmek ve bunun için hep birlikte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hepinize piknik organizasyonumuzda bir araya geldiğimiz için teşekkür ediyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi. 

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