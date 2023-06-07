Gebze Halk Eğitim Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Gebze Halk Eğitim Merkezi , 2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı Kursiyerlerinin Eserlerinden Oluşan Ilçe Sergisi 1 Haziran Perşembe Günü Başladı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikeri Sergisi Bu Yıl Da Kursiyerlerin Yıl Boyunca El Emeği Göz Nuruyla Hazırladıkları Birbirinden Güzel Ürünleri Ziyaretçilerin Beğenisine Sundu.

Gebze Kent Meydanında 7 Haziran Çarşamba Gününe Kadar Ziyaretçilerini Ağırlayacak Olan Sergide Ahşap Boyama, Geleneksel El Nakışları,Takı Tasarımı, Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama, Hediyelik Obje, Filografi, Seramik, Çinicilik Ve Murona Cam Sanatı Gibi Ürünler Sergileniyor. Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kapsamında Gebze Hem Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikte Gebze Kent Meydanında Açılan Stantlarda Kadınlar El Emeklerinide Sergileyerek Satışa Çıkardı.

Gebze Halk Eğitim Merkezinde Gerçekleştirilen Sergiyi Belgeselci Ve Devri Alem Yapımcısı Ismail Kahraman Da Ziyeret Etti. Canlı Yayın Linki







Gebze Centerdaki Serginin Canlı Yayın Linki