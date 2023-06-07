Gebze Halk Eğitim'den Göz Kamaştıran Sergi

Gebze Halk Eğitim Merkezi , 2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı Kursiyerlerinin Eserlerinden Oluşan İlçe Sergisi 1 Haziran Perşembe Günü Başladı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Sergisi Bu Yılda Kursiyerlerin Yıl Boyunca El Emeği Göz Nuruyla Hazırladıkları Birbirinden Güzel Ürünleri Ziyaretçilerin Beğenisine Sundu. Halk Eğitim Merkezi ve Gebze Center Avm de Düzenlenen Sergilerden Sonra Sonuncusu Gebze Kent Meydanında Gerçekleşti.





Gebze Kent Meydanında 7 Haziran Çarşamba Günü Gerçekleşen Sergide Ziyaretçilerini Ağırlayan Halk Eğitim Kursiyerleri Ahşap Boyama, Geleneksel El Nakışları,Takı Tasarımı, Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama, Hediyelik Obje, Filografi, Seramik, Çinicilik Ve Murona Cam Sanatı Gibi Ürünler Sergiledi. Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kapsamında Gebze Hem Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikte Gebze Kent Meydanında Açılan Stantlarda Kadınlar El Emeklerinide Sergileyerek Satışa Çıkardı.



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