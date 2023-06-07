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Gebze Halk Eğitim'den Göz Kamaştıran Sergi

Gebze Halk Eğitim Merkezinin "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri" kapsamında son sergisini 7 Haziran Çarşamba günü Gebze kent meydanında yaptı.

Gebze Halk Eğitim'den Göz Kamaştıran Sergi

07 Haziran 2023 Çarşamba 13:17

 Gebze Halk Eğitim Merkezi , 2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı Kursiyerlerinin Eserlerinden Oluşan İlçe Sergisi 1 Haziran Perşembe Günü Başladı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Sergisi Bu Yılda Kursiyerlerin Yıl Boyunca El Emeği Göz Nuruyla Hazırladıkları Birbirinden Güzel Ürünleri Ziyaretçilerin Beğenisine Sundu. Halk Eğitim Merkezi ve Gebze Center Avm de Düzenlenen Sergilerden Sonra Sonuncusu Gebze Kent Meydanında Gerçekleşti.

Gebze Kent Meydanında 7 Haziran Çarşamba Günü Gerçekleşen Sergide Ziyaretçilerini Ağırlayan Halk Eğitim Kursiyerleri Ahşap Boyama, Geleneksel El Nakışları,Takı Tasarımı, Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama, Hediyelik Obje, Filografi, Seramik, Çinicilik Ve Murona Cam Sanatı Gibi Ürünler Sergiledi. Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kapsamında Gebze Hem Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikte Gebze Kent Meydanında Açılan Stantlarda Kadınlar El Emeklerinide Sergileyerek Satışa Çıkardı. 

Gazetemizin Yaptığı Canlı Yayın Linki

https://fb.watch/l0ivnNlFBU/?mibextid=SDPelY


Gebze Halk Eğitim Merkezinde Gerçekleştirilen Sergiyi Gazeteci ve Devri Alem Belgesel Yapımcısı İsmail Kahramanda Ziyeret Etti. Sergide Murona Cam Sanatı Hocası Gönül Kocamaz da ateşte üfleme cam Boncuk Yaparak Sergiye Renk Kattı. 

Gazetemizin Yayınladığı Canlı Yayın Linkleri

https://fb.watch/l0iAXG_Soi/?mibextid=SDPelY

https://fb.watch/l0iCbagc2C/?mibextid=SDPelY


Gazetemizin Gebze Hem Cam İle İlgili Yaptığı Haber Linkimiz

http://www.gebzegazetesi.com/yasam/gebzede-cama-hayat-veren-kadinlar-videolu-haber-h47394.html
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Anahtar Kelimeler
Gönül KocamazMuronaCamGEBZE HALK EĞİTİM
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