Gebze Halk Eğitim'den Göz Kamaştıran Sergi

Gazetemizin Yaptığı Canlı Yayın Linki
https://fb.watch/l0ivnNlFBU/?mibextid=SDPelY
Gebze Halk Eğitim Merkezinde Gerçekleştirilen Sergiyi Gazeteci ve Devri Alem Belgesel Yapımcısı İsmail Kahramanda Ziyeret Etti. Sergide Murona Cam Sanatı Hocası Gönül Kocamaz da ateşte üfleme cam Boncuk Yaparak Sergiye Renk Kattı.
Gazetemizin Yayınladığı Canlı Yayın Linkleri
https://fb.watch/l0iAXG_Soi/?mibextid=SDPelY
https://fb.watch/l0iCbagc2C/?mibextid=SDPelY
Gazetemizin Gebze Hem Cam İle İlgili Yaptığı Haber Linkimiz
http://www.gebzegazetesi.com/yasam/gebzede-cama-hayat-veren-kadinlar-videolu-haber-h47394.html