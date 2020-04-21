Gebze İhtiyaç Sahibinin Yanında Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 1 Mart’tan bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 1200 adet gıda kolisi, 1100 adet hijyen seti ve 415 vatandaşa, uygulamaya konulan Ges-kart ile 192 bin 550 Liralık sosyal destekte bulunuldu.

21 Nisan 2020 Salı 10:54