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Gebze ilçesinde geçici güzergah uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze İlçesi Aşıroğlu Caddesi’nde geçici güzergâh uygulaması yapılacak. Uygulama, 22 Şubat Cumartesi günü 09.30 itibariyle başlayacak.

Gebze ilçesinde geçici güzergah uygulaması

21 Şubat 2020 Cuma 15:50

 ALTYAPI ÇALIŞMASI

İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze ilçesi Aşıroğlu Caddesi’nin Mithat Paşa Caddesi kesişimi ile Atatürk Caddesi kesişimi arasındaki kalan bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sivil araçlar, kapatılacak bölüm haricindeki diğer yolları kullanabilecek. Bölgede hizmet veren 410 ve 501 numaralı toplu taşıma araçları için geçici güzergah oluşturuldu.

 

GEÇİCİ GÜZERGAH

Bölgede hizmet veren 410 ve 501 numaralı toplu taşıma araçları geçici güzergah kapsamında mevcut güzergah – Aşıroğlu Caddesi – Atatürk Caddesi – Sanayi Caddesi – Kanuni Sokak – İlham Sokak – Aşıroğlu Caddesi – mevcut güzergah şeklinde çalışacak.

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