Gebze ilçesinde geçici güzergah uygulaması

ALTYAPI ÇALIŞMASI

İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze ilçesi Aşıroğlu Caddesi’nin Mithat Paşa Caddesi kesişimi ile Atatürk Caddesi kesişimi arasındaki kalan bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sivil araçlar, kapatılacak bölüm haricindeki diğer yolları kullanabilecek. Bölgede hizmet veren 410 ve 501 numaralı toplu taşıma araçları için geçici güzergah oluşturuldu.

GEÇİCİ GÜZERGAH

Bölgede hizmet veren 410 ve 501 numaralı toplu taşıma araçları geçici güzergah kapsamında mevcut güzergah – Aşıroğlu Caddesi – Atatürk Caddesi – Sanayi Caddesi – Kanuni Sokak – İlham Sokak – Aşıroğlu Caddesi – mevcut güzergah şeklinde çalışacak.