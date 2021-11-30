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Gebze’de ekiplerden lodos mesaisi

Gebze’de lodosun olumsuz etkileri, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaya ortadan kaldırıyor.

Gebze'de ekiplerden lodos mesaisi

30 Kasım 2021 Salı 15:32

Meteorolojinin uyarısının ardından Kocaeli’nin tüm ilçeleri etkisi altına alan şiddetli lodosta meydana gelen olumsuzluklara karşı hazırlıklı olan Gebze Belediyesi tarafından mahallelerde çalışmalar yapılıyor. Lodosun etkisiyle olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde çalışma başlatan Gebze Belediyesi fen işleri, temizlik işleri ve park-bahçeler müdürlüğü ekipleri temizlik ve bakım çalışmalarını hızla tamamlıyor. Vatandaşlardan gelen ihbar ve çağrılar üzerine harekete geçen Gebze Belediyesi ekipleri, oluşan atıkları kaldırarak temizlik çalışmaları yapıyor. Etkili yağış nedeniyle mahallelerde su baskınlarının yaşanmaması için atık su menfezlerinin de temizliğini gerçekleştiren belediye ekipleri, çalışmalarını hava durumunun normale dönmesine kadar sürdürecek. 

 

 

 

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