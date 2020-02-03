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Gebze’de İletişim Merkezi Hizmete Girdi

İşte O Numara: 0 262 606 07 70

Gebze'de İletişim Merkezi Hizmete Girdi

03 Şubat 2020 Pazartesi 21:35

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimatıyla kurulan İletişim Merkezi faaliyete geçti. Gebze Belediyesi İletişim Merkezi  0 262 606 07 70” telefon numarasından Gebzelilere hizmet verecek.

 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimatıyla kurulan iletişim merkezi faaliyetlerine başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz göreve geldiği ilk günden bu yana, hizmetlerin ve projelerin doğru planlanması için Gebzeli hemşerileriyle iletişime önem veriyor. İlk günden itibaren haftanın bir gününü Halk Buluşması toplantılarına ayıran Başkan Büyükgöz mahallelerde Halk Meclisleri toplantılarını başlatmıştı. Hizmetlerin gerçek sahibi olan Gebzelilerin taleplerini ve görüşlerini önemsediğini her platformda dile getiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda kurulan Gebze Belediyesi İletim Merkezi faaliyetlerine start verdi. Kişisel Verilerin Korunması Kanunun ilgili maddesi çerçevesinde mevcut vatandaş verilerinin doğrulanması ve güncellenmesinin yanı sıra vatandaşlarla direkt irtibat kurulması amacıyla hayata geçirilen iletişim merkezini ziyaret eden Başkan Büyükgöz, işleyiş hakkında da bilgi aldı. Gebze Belediyesi İletişim Merkezi  0 262 606 07 70” telefon numarasından Gebzelilere hizmet verecek.   

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