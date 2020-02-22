'Geçinemiyoruz'diyenler imza kampanyasına devam ediyor

Kocaeli’de '#Geçinemiyoruz' başlığıyla bir araya gelen Emek Partisi, Halkevleri, HDP ve SYKP "Zamlar durdurulsun, borçlar silinsin" talebiyle başlattığı imza kampanyasını sürdürüyor.

'#Geçinemiyoruz' diyen emekçiler, kimsenin doğalgazının borçlar nedeniyle kesilmesini istemiyor. "Artık yeter, geçinemiyoruz" diyen emekçiler imza kampanyasını daha yaygın bir şekilde sürdürecek ve toplanan imzaları İZGAZ’a (İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş) iletecek.

EN DÜŞÜK FATURAYI ÇEKENE BATTANİYE

Yürüyüş Yolu’nda açılan stantta vatandaşlara bildiri de dağıtan emekçiler, imza standına yanmayan petek de yerleştirdi. Bildiri dağıtıp imza toplayan emekçiler, gerçekleştirdikleri çekilişle en düşük faturayı çeken gençlere battaniye hediye etti. Bu ay doğalgazı çok yakamadıklarını da söyleyen gençler, battaniye hediyesine şaşırdı. Vatandaşlar zamlara karşı tepkilerini imza atarak verirken, imza föyüne yüksek gelen faturalarını da yazdı. Saatler içerisinde yüzlerce imza toplayan emekçiler, bunları İZGAZ önünde yapacakları eylemle kamuoyuyla paylaşacak.