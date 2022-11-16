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Görme engelli satranççılar, Kocaeli'de düzenlenen şampiyonada mücadele ediyor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Kulüplerarası Satranç Şampiyonası, Kocaeli'de devam ediyor.

Görme engelli satranççılar, Kocaeli'de düzenlenen şampiyonada mücadele ediyor

16 Kasım 2022 Çarşamba 21:52

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'ndaki organizasyonda, 9 takımdan 80 sporcu mücadele ediyor.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, şampiyonanın bu yıl ilk defa düzenlendiğini ifade ederek, "Organizasyon çok iyi devam ediyor. 20-30 takım katılırdı, biz biraz daha olayı profesyonelleştirmek adına katılımı sınırladık." ifadelerini kullandı.
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Samsun Ayvacık Engelsiz Spor Kulübü Derneği, Yukatel Denizli GESK, Engelsiz Akademi Spor Kulübü, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği, Çanakkale Altı Nokta Körler Spor Kulübü, Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği takımlarının katıldığı şampiyona, 18 Kasım'da sona erecek.



AA
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