Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası Kocaeli’de düzenlendi





15 -18 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonunda 5 tur düzenlenen Görme Engelliler Kulüplerarası Türkiye Satranç Şampiyonası Kocaeli’de düzenlendi. Trabzon, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Denizli, Samsun, Ankara ve Kayseri illerinden gelen kafilelerden toplamda 109 kişi misafir edilmiş olup, 9 takım ve 72 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada çekişmeli anlar yaşandı.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA KUPA VE MADALYA

Şampiyonada, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü birinci, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara, kupa ve madalyaları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanvekili Mustafa Kandemir, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından verildi.





BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Turnuvanın son günü 5. tur bitiminde gerçekleşen ödül töreninde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Kandemir; ”Öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına onların organizasyonunda, ev sahipliğinde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ilk defa gerçekleştirmiş olduğu görme engelliler kulüplerarası Türkiye şampiyonası müsabakaları bugün itibari ile sonuçlandı. Ülkemizin 9 ilinden 72 sporcunun katılmış olduğu ilk defa yapmış olduğumuz bir organizasyon. Gerçekten çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına, emeği geçen herkese federasyonumuz adına çok teşekkür ederiz” dedi.





“GENÇLERİ SPORA TEŞVİK EDİYORUZ”

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ”Spor şehri Kocaeli’mizin mutlu şehir Kocaeli olması için en batıdan en doğusuna kadar bütün ilçelerimizde özellikle tesis ve altyapı alanında güzel çalışmalarımız var. Engelsiz Şehir şurasından sonra sporun başkenti Kocaeli için hangi branşlarda, nerelerde, hangi salonlarda ve tesislerde, kimlere ne görev düşüyor bunların tespiti yapılarak uzun dönemli sorumluluklar çizelgesi takip ediliyor ve bir bir hayata geçiriliyor. Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanlığımız, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığımız, yine sporla ilgili bütün birimler, gençlik spor il müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri, amatör spor kulüplerimiz, özellikle belediyelerimiz ile beraber top yekûn şehrimizde farklı branşlarda spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Gençleri spora yöneltiyoruz teşvik ediyoruz ve bu alanda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tabi ki engellilerin sadece şehrimizde ya da ülkemizde değil dünyanın her tarafında uzun yıllardır kendi problemlerini kendilerin veya ailelerinin çözmeleri beklendi. Ama ülkemizde gerçekten kısa zamanda bir hayli mesafe kat edildi. Az değil 9 spor kulübü 70’in üzerinde sporcu şehrimizde bu güzel spor salonumuzda karşılaştılar. Uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





“BU BAŞARI HİKAYESİNİN BİR PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ”

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu “Ülkemizin dört bir yanından katılım gösterenlere, zekâ oyunu olan satranç organizasyonumuza katkı sağlayan öncelikle Büyükşehir Belediyemize, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu projenin bir parçası olmak, bu başarı hikâyesinin bir parçası olmak, çok gurur verici bir olay. Güzel yurdumuzun güzel ilinde, Kocaeli’de bundan sonraki sportif organizasyonlarda daha güzel şeyler yapılacağına inanıyorum. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki buradan seçilen sporcularımız Milli Takımda ülkemizi yurt dışında gururla temsil edeceklerdir. Bu başarı hikâyesinde hepinizin emeği olacaktır. Çok teşekkür ederim” dedi.





FARKLI ŞEHİRLERDEN SPOR KULÜPLERİ KATILDI

Türkiye’de ilk defa gerçekleşen Görme Engelliler Kulüplerarası Satranç Şampiyonasına; Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Samsun Ayvacık Engelsiz Spor Kulübü Derneği, Yukatel Denizli GESK, İstanbul Engelsiz Akademi Spor Kulübü, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği, Çanakkale Altı Nokta Körler Spor Kulübü, Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği takımları katıldı.







