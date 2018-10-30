“Gülümsemenin İş Sonuçlarına Etkisi” Semineri

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından “Gülümsemenin Büyüsü-Gülümsemenin İş Sonuçlarına Etkisi” konu başlıklı seminer programı düzenlenecek.



TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz seminerle ilgili yaptıkları açıklamada, “Eğitim seminerlerini yıllık planlamalar doğrultusunda sürdürdüklerini, üyeleri için önem arz ettiğine inandıkları konularda, konusunun uzmanı eğitimcileri TÜMSİAD üyeleriyle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Gülümsemenin iş sonuçlarına etkisi konusuyla ilgili yapacağımız programa TÜMSİAD üyeleri yanında, konuya ilgi duyan herkesi davet ediyoruz” dedi.

TÜMSİAD Gebze Şubesi tarafından organize edilen ve bu güne kadar 580’den fazla sunumla ve toplamda 65000’den fazla katılımcıyla buluşma şansı bulan, konusunun uzmanı olarak profesyonel iş hayatında önemli bir Psikolog ve Eğitimci kimliğiyle tanınan Kutay Ürkmen’in konuşmacı olarak yer alacağı “Gülümsemenin Büyüsü-Gülümsemenin İş Sonuçlarına Etkisi” konulu seminer programı, 31 Ekim 2018(Yarın), Çarşamba günü, Saat 19:00’da Gebze Belediyesi İSU yanında yer alan STK merkezinde gerçekleştirilecek.