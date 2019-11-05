Hat 200 kullananlara müjde: Büyükşehir’den İstanbul’a Kocaelikart cihazı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar tarafından gelen yoğun taleplere kayıtsız kalmayarak İstanbul’un ilçesi Kartal’da (İETT peronlar bölgesi) Kocaelikart dolum cihazını hizmete sundu. İstanbul’dan Kocaeli’ye seyahat etmek isteyen vatandaşlar tarafından kullanılan Hat 200 yolcuları için kolaylık sağlayacak dolum cihazı, seyahat eden yolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Çağrı merkezine gelen olumlu geri bildirimlerle yapılan hizmetin yerinde olduğunun sağlaması gerçekleşmiş oldu.

BİRÇOK ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde hizmet veren UlaşımPark, Kocaelikart cihazının kurulumunu tamamladı. Kocaelikart dolum cihazı; bakiye sorgulama, tek binişlik kart satışı, bakiye yükleme gibi özellikleriyle vatandaşların ulaşımlarında büyük kolaylık sağlayacak. Kartal (İETT peronlar) bölgesinde Kocaelikart dolum cihazının bulunmamasından dolayı yaşanan aksaklıklar, yeni cihazın gelmesi ile ortadan kaldırıldı.

KOCAELİ GENELİNDE 36 ADET HİZMET SAĞLIYOR

Kocaelikart dolum makinaları, Kocaeli genelinde 36 noktada hizmet sağlıyor. Kocaeli halkının ihtiyaçları doğrultusunda en işlek noktalara kurulan cihazlar vatandaşların Kocaelikartlar’ına birkaç saniyede yükleme yapılmasını sağlayarak kent genelindeki toplu taşıma araçlarında kullanılmasını sağlıyor. Tramvay istasyonlarında da bulunan dolum makineleri, vatandaşların bu noktalardan kartlarına yükleme yaparak gerek tramvayda gerekse otobüsler de kullanımını sağlıyor.