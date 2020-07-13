Hedef, altı meslek dalında belgelendirme kuruluşu olmak



Türkiye’nin atık yönetimindeki lider kuruluşu İZAYDAŞ’ın hazırladığı ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren altı adet Ulusal Meslek Standardında pilot sınav uygulamaları tamamlandı. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile koordineli olarak İZAYDAŞ’ın altı adet meslek dalında belgelendirme kuruluşu olması bekleniyor.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İLE SÜREÇ BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzaladığı Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü ile atık işleme alanına yönelik meslek standardı hazırlama süreci başlatılmış oldu.

MESLEK STANDARDI HAZIRLANDI

Ulusal meslek standardı hazırlama süreci hakkında MYK eğitimcileri İZAYDAŞ’ta genel bilgilendirme yaparak dört farklı komisyon ile çalışmalara başladı. Moderatör eşliğinde yapılan çalışmalar neticesinde Taslak Ulusal Yeterlilik Metinleri hazırlandı. Bu metinler 41 farklı kurum ve kuruluş olmak üzere sektör görüşüne gönderildi. Gelen görüşler komisyonlar tarafından değerlendirildi ve metinlerde gerekli güncellemeler yapıldı.

PİLOT SINAV UYGULAMALARI YAPILDI

Ulusal yeterlilikler için soru bankaları hazırlama sürecinin ardından her bir meslek için pilot sınav uygulaması yapılarak gerçek sınav öncesi hem süreçler hem de metinler test edildi. Sınavlar teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı yapıldı. Pilot sınav uygulaması sonucunda her bir meslek dalı için pilot sınav sonuç raporu hazırlandı. Pilot sınav uygulamasında gerek sorularda gerekse metinlerde tespit edilen eksiklikler tamamlandı. Bu işlemlerden sonra nihai rapor MYK’ya verilerek süreç sonlandırıldı. İZAYDAŞ’ın hedefi hazırlanan altı meslek dalında belgelendirme kuruluşu olmak. Bunun için çalışmalar MYK ile koordineli olarak sürdürülüyor.

HANGİ MESLEKLER VAR?

Çevre sektöründe aktif olarak ihtiyaca cevap verebilecek ve İZAYDAŞ ile MYK arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan altı adet meslek standartları; Atık Besleme Elemanı, Atık Yakma Operatörü, Atık Yakma Ön İşlem Elemanı, Atık Yakma Saha Elemanı, Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı olarak sıralanıyor.



