”Hiçbir Canlıyı İncitmeyelim”

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hayvanları sevmenin ve korumanın insani bir özellik olduğunu ifade etti. Başkan Büyükakın, insanoğlu olarak içinde yaşadığımız dünyanın havyanların, bitkilerin ve bizim olduğuna dikkat çekerek bu bilinçle hareket edilmesi ve onlara saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın mesajında, yaratılanı Yaradan’dan ötürü seven bir medeniyetin temsilcileri olduğumuzu belirterek” Onların da yaşama, korunma, barınma gibi temel hakları olduğunu unutmayalım. Varlık âlemine sevgi, şefkat ve ibret nazarıyla bakalım. Hiçbir canlıyı incitmeyelim. Özellikle kış şartlarında hayvanlara karşı daha duyarlı olalım. Dini, vicdani ve insani sorumluluğumuzu yerine getirelim.” Aziz milletimiz, hayvanları çok sever ve aç bırakmazdı. Vahşi hayvanların bakımı için kurulan vakıflarımız, sahipsiz hayvanlar için açılan tedavi merkezlerimiz, hayvanları korumaya yönelik kanunlarımız dillere destandır. Geçmişten süregelen bu ulvi hassasiyetlerimiz, bizlerin hayvanlara karşı ne kadar duyarlı olduğunu gözler önüne seriyor.Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarına yönelik bu hassasiyete uygun olarak örnek projeler yürütüyoruz. Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası adını verdiğimiz 140 dönüm alanda sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara sahip çıkıyoruz. Engelli sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırıyoruz. Felçi, engelli dostlarımızı protez ve yürüteç üreterek hayata tutuyoruz. Tedaviden, kısırlaştırmaya, sahiplendirmeden aşılamaya kadar birçok hizmeti verirken hayvansever derneklerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Sizlerden aldığımız güçle ve verdiğiniz destekle çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz.” dedi.







